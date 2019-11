Huawei Watch GT 2 - recension

Efter att ha experimenterat några år med Android Wear (som numera kallas för Wear OS), har Huawei bytt till sin egen programvara för sina smartklockor och det är även fallet för den nya Huawei Watch GT 2.

Den nya smartklockan från märket bygger vidare på den ursprungliga Watch GT. Den har gången har dock Huawei kört på en premium-design i större utsträckning och utökad funktionalitet, men har samtidigt behållit nyckelfunktioner som en lång batteritid och ett överkomligt pris jämfört med många konkurrerande enheter.

Vi har fått möjlighet att prova Huawei Watch GT 2, efter att den presenterades tillsammans med Huawei Mate 30 och Huawei Mate 30 Pro vid företagets lanseringsevenemang i München. Här är våra intryck av den nya smartklockan.

Huawei Watch GT 2 pris och utgivningsdatum

Huawei Watch GT 2 presenterades tillsammans med Mate 30-serien och finns tillgänglig att köpa nu från återförsäljare som bland annat Elgiganten, Webhallen, Dustin Home, Proshop och Inet. Den kostar 2 690 kronor (46 mm).

Inställningar och Health-appen

Ett stort plus för Huawei Watch GT 2 är att det är väldigt smidigt och enkelt att komma igång med att använda klockan. Efter att du laddat ned Huaweis Health-app går det fort att välja inställningar och skapa en profil. Efter det samlas all din data och statistik i Health-appen, så du enkelt kan gå in och kolla allt från puls, träning, sömn, hälsa och liknande. Gränssnittet i Health-appen är ganska grundläggande, men är både stilrent och tydligt, något som gör det enkelt att hitta fram mellan olika inställningar och funktioner även om du inte är bekant med appen sedan tidigare.

Design och skärm

Designmässigt var den ursprungliga Huawei Watch GT inte den lyxigaste hårdvaran, men den här gången är det tydligt att företaget ansträngt sig för att skapa en premiumkänsla och något som verkligen känns som en avancerad enhet i toppkvalitet.

Smartklockan finns tillgänglig i två storlekar: 42 eller 46 millimeter. Om du har något mindre handleder, kommer du förmodligen att föredra den mindre versionen. Denna har en AMOLED-skärm på 1,2 tum och en upplösning på 390 x 390.

Den större versionen har en AMOLED-skärm på 1,39 tum och en upplösning på 454 x 454. I båda fall får du 326 pixlar per tum och båda versioner erbjuder tydliga skärmar med klara färger.

På den större modellen har smartklockan en svart ram som är markerad med 24-timmars klockmarkeringar. Dessa verkar dock enbart vara dekorativa snarare än funktionella, men de passar bra in med den övriga designen.

På höger sida av enheten hittar du två knappar som låter dig interagera med enheten, men i de allra flesta fall kommer du att använda dig av pekskärmen. Skärmen svarar snabbt på dina gester och det går snabbt att navigera runt i gränssnittet, men det är ganska lätt hänt att klicka in på fel alternativ och klockan verkar även ha svårt att svara på gester om du börjar svepa för nära kanterna.

Vi fick testa Sport-versionen av smartklockan som använder ett gummiband. Dessa gummiband finns tillgängliga i ett flertal olika färger som bland annat brunt, svart och orange. Det finns även några andra alternativ som metall- eller läderband.

Det finns även ett gäng snygga urtavlor att välja mellan med lite olika stilar. Det finns bland annat stilrena, klassiska urtavlor samt några med ett lite mer modernt, digitalt utseende. Vi föredrog urtavlan med namnet Rensa, då denna visade upp informationen på skärmen på ett tydligt sätt. Några av de andra urtavlorna som exempelvis Skuggor, Urban och X var snygga, men lite grötigare och gjorde det svårt att urskilja all information på skärmen.

Funktioner och fitness

(Image credit: Future)

Huawei Watch GT 2 är inte den bästa löparklockan du kan köpa, men den har en hel del fitnessfunktioner att välja mellan. Den har bland annat GPS och en hjärtfrekvensmätare som var väldigt korrekt under våra tester.

Det finns en mängd olika sport-lägen att välja mellan på klockan - allt från löpning och cykling till rodd och simning. Hjärtfrekvensmätaren fungerar även i vatten, något som är första gången på en Huawei-klockan.

Under tiden vi testade klockan hann vi testa den under några gympass. Under gympassen valde vi träningsläget Övriga och klockan mätte allt från puls, antal brända kalorier, varaktighet, pulszoner och mer. Klockan verkade mäta det mesta väldigt korrekt, bortsett från pulszonerna. Efter ett pass på 40 minuter hade enbart 10 minuter registrerats och delats in i olika pulszoner (uppvärmning, fettförbränning, aerobisk, anaerobisk och liknande).

Sport-versionens gummiband fungerade suveränt att använda vid träning. Trots materialet blev det inte alls svettigt och klockan kändes inte heller tung på handleden. Det är dessutom enkelt att snabbt torka av gummibandet efter träningen. Det enda problemet vid träning var egentligen klockans storlek. Ibland kändes den lite klumpig på handleden och hindrade vissa övningar och rörelser där handlederna böjs. Detta är dock bara ett problem om du kör mycket på gym, men om du däremot föredrar löpträning eller liknande kommer du förmodligen inte att lägga märke till det.

Du får tillgång till 4 GB lagring på smartklockan, så du kan fylla på med din egen musik och lyssna via Bluetooth-hörlurar. Den större versionen på 46 mm har även en högtalare.

Smartklockan använder Lite OS-mjukvaran, som är Huaweis egna operativsystem för smartklockor. Detta betyder att du inte kan ladda ned tredjepartsappar till klockan och du är begränsad till det som redan finns på enheten.

Huawei har dock inkluderat de allra flesta nyckelfunktioner du kan förvänta dig på en smartklocka som bland annat notifikationer från mobilen, men du kan alltså inte ladda ned tredjepartsappar som du kan göra på en Apple Watch eller en Wear OS-enhet.

Batteritid

(Image credit: Future)

Enligt Huawei ska smartklockan bjuda på 14 dagars batteritid, vilket kan vara möjligt om du inte använder några extrafunktioner på klockan. Inför vårt test såg vi till att klockan var fulladdad och efter en veckas användning är den nere på 12 procent batteri. Då har vi dock använt samtliga av klockans funktioner flitigt - allt från inställningar, träningslägen, träningsdata, sömnmätare, hjärtfrekvensmätare, andningsövningar och så vidare.

Vid normal eller låg användning av klockan, om du exempelvis framför allt använder den för att snabbt kunna kika tiden eller se notifikationer från mobilen, kommer batteriet att räcka mycket längre än så och den föreslagna batteritiden på 14 dagar känns rimlig.

Omdöme

Huawei Watch GT 2 bygger vidare på den intressanta teknologi som fanns på den ursprungliga modellen och tar det till en ny nivå. Resultatet är en enhet med en premiumkänsla som både ser bra ut och sitter bekvämt på handleden.

Huawei Watch GT 2 är ett bra alternativ för dem som vill ha en smartklocka för ett överkomligt pris som ger tillgång till de flesta tänkbara funktioner och en riktigt bra batteritid och som samtidigt inte bryr sig särskilt mycket om den begränsade tillgången till tredjepartsappar.