Fujifilm X-T100 – recension

The Fujifilm X-T100 is the brand's latest entry-level mirrorless camera, slotting in above the X-A5 and below the X-T20 in the X Series range.

Looks can be deceiving though, and while the X-T100 shares a design more closely related to the mid-priced X-T20, many of its internal features are actually borrowed from the X-A5.

While the X-A5 is geared towards more novice users looking for a simple to use camera that delivers noticeably better pictures than their smartphone, the X-T100 is that next small step up the ladder. With a built-in electronic viewfinder, and offering a greater degree of control than the more basic X-A5, the X-T100 is designed to appeal to those looking to get a bit more creative with their photography.

Fujifilm X-T100 är företagets senaste instegsmodell bland de spegellösa kamerorna, och den hamnar någonstans mellan X-A5 och X-T20 vad gäller funktioner och pris.

Utseende kan dock bedra – X-T100 har en design som framför allt påminner om X-T20 i mellanprissegmentet, men många av dess interna egenskaper faktiskt lånade från X-A5.

Medan X-A5 är inriktad mot nybörjare som letar efter en kamera som är enkel att använda och som ger märkbart bättre bilder än de som kan tas med en smartphone, är X-T100 nästa steg uppåt. Med en inbyggd elektronisk sökare och en större grad av kontroll än den mer grundläggande X-A5, är X-T100 utformad för att vädja till de som vill bli lite mer kreativa med sin fotografering.

Funktioner

24,2 MP APS-C CMOS-sensor

Snygg 3-vägs pekskärm

4K-video men endast med 15 bps

X-T100 har en 24,2 MP APS-C CMOS-sensor med en mer standardiserad design, till skillnad från den unika X-Trans-designen som finns i Fujifilms avancerade kameror som X-T20. Vad betyder? Utgångspunkten är att bildkvaliteten inte riktigt kommer att konkurrera med de högre prissatta syskonen, men att den likväl borde tillfredsställa de flesta användare.

Det betyder också att kameran kan fotografera i ett ganska brett ISO-omfång, från 100-51 200, men om du vill fotografera i RAW är du begränsad till X-T100:s inbyggda omfång om ISO 200-12 800.

Fujifilm X-T100 specifikationer Sensor: 24,2 MP APS-C CMOS Objektivfattning: Fujifilm X-mount Skärm: 3,0-tums trevägs pekskärm, 1 040 000 punkter Max antal bilder per sekund: 6 Autofokus: 91-punkts AF Video: 4K Anslutning: Wi-Fi och Bluetooth Batteritid: 430 bilder Vikt: 448 g

X-T100 kan också spela in 4K-video – men det finns en liten hake här, eftersom det begränsas till 15 bps. Om du vill ha en smidig videoinspelning som inte hackar måste du minska kvaliteten till Full HD för att uppnå detta.

Fujifilm X-T100:s 4K-videoinspelningsfunktioner är dock inte helt bortkastade, kameran har ett 4K seriefotograferingsläge som kan ta 8 MP-bilder med 15 bps. Det här är något som Panasonic har erbjudit ett tag på sina 4K-aktiverade kameror, även om de flesta av dem kan ta bilder i snabbare takt. Om du vill ta bilder i full upplösning i snabb följd kan X-T100 hantera 6 bilder per sekund, vilket ligger något under de 14 bilder som erbjuds av X-T20.

X-T100 har en inbyggd elektronisk sökare (EVF) med en 0,39-tums skärm med en anständig 2,36 miljoner punkters upplösning och motsvarande 0,62x förstoring.

Bild 1 av 3 Bild 2 av 3 Bild 3 av 3

Förutom EVF, har X-T100 en mycket smart bakre bildskärm som ger ett ännu större rörelseområde än dden avancerade X-T2 och X-H1 . Skärmen kan lutas bort från kamerahuset för fotografering i midjehöjd eller ovanför huvudet, och den också kan dras utåt för dem som gillar att ta bilder av sig själv. Den har också pekskärmsfunktionalitet, inklusive pekfokus och slutare, zoom, scrolla och ytterligare möjligheter. En mycket kapabel pekskärm, således!

De flesta användare kommer att köpa X-T100 som ett kit med det nya inbyggda 15-45 mm zoomobjektivet. Med en brännvidd som motsvarar omkring 23-68 mm i fullformat är det lite bredare än det genomsnittliga objektivet, och lite kortare vid sin längsta brännvidd.

Förutom Wi-Fi har X-T100 som anslutningsalternativ den lågenergi Bluetooth-anslutning som vi först såg på X-E3. När kameran har kopplats ihop med din smartphone med Fujifilms kostnadsfria Camera Remote-app delas bilder busenkelt, eftersom X-T100 automatiskt kopplar ihop sig med dina tidigare ihopkopplade smartphones, förutsatt att Bluetooth är påslagen för båda enheterna.