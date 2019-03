Första testet: Huawei P30 Pro

Huawei har gått från att vara något av en underdog till att vara en av världens största mobiltillverkare. Detta är tack vare en hel del intensiv marknadsföring och det faktum att de ständigt tillverkar allt bättre mobiler.

Den nya Huawei P30 Pro tar med sig mycket av det vi såg på Huawei Mate 20 Pro, men förbättrar vissa delar i designen och omarbetar kameran något. Det är dessutom en tydligt kraftfullare mobil än den vanliga Huawei P30 på en rad sätt.

Vi spenderade en timme med den nya mobilen från den kinesiska tillverkaren och även om vissa delar kändes lite väl bekanta, fick vissa av kamerafunktionerna oss verkligen att tappa hakan.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Huawei P30 Pro pris och utgivningsdatum

Vi var tvungna att vänta tills slutet av lanseringen för att få reda på vilket pris Huawei P30 Pro kommer att ligga på och P30 Pro kommer enbart att finnas tillgänglig i en variant med 8 GB RAM, men du har möjlighet att välja mellan tre olika storlekar på lagringen. Varianten med 128 GB internminne kommer att kosta runt 10 400 kronor, medan varianten med 256 GB internminne kommer att kosta runt 11 400 kronor och varianten med 512 GB internminne kommer att kosta runt 13 000 kronor.

När det kommer till utgivningsdatumet för P30 Pro, finns den tillgänglig att köpa redan från och med dess lanseringsdatum den 26 mars, något som alltså innebär att den finns tillgänglig att beställa redan nu.

I vissa områden kommer det dock att dröja något innan den dyker upp i butikshyllorna. Den finns redan tillgänglig att beställa från svenska leverantörer, men konsumenter i Storbritannien är exempelvis tvungna att vänta tills den 5 april.

Vi förväntar oss inte heller att någon av de nya mobilerna från företaget kommer att säljas i USA på ett bra tag framöver.

Design och skärm

De rundade sidorna gör att mobilen känns bekväm att hålla i.

Huawei P30 Pro finns tillgänglig i fyra olika färger: en ljusblå som kallas för "Breathing Crystal", en lilablå som kallas för "Aurora", en orange som kallas för "Amber Sunrise" och den mer vanliga "Black". Mobilen verkar enbart finnas tillgänglig i tre färger hos de allra flesta svenska återförsäljare, där den orange färgen saknas. Färgerna har fått de svenska namnen Kristall, Svart och Norrsken.

Sortimentet har en pärlemorliknande glans och skimrar i olika toner på ett ganska snyggt sätt, bortsett från det svarta färgalternativet, som är så reflekterande att det i princip är en spegel.

Vi fick inga exakta dimensioner på mobilen under presentationen, men OLED-skärmen på 6,47 tum passar snyggt in på mobilens framsida och har en liten droppformad flärp för kameran.

Flärpen känns redan som ett ganska föråldrat designval på mobiler, så frånvaron av ett skärmhål gjorde oss något förvånade.

Det är intressant att Huawei kallat flärpen i fråga för "vacker", när vi fått höra under tidigare presentationer hur idén med skärmhål är framtiden för mobiler. Det är åtminstone vad Huaweis systerbolag Honor berättat för oss och de har samma designteam.

P30 Pro i färgerna Aurora och Black.

Trots att skärmen "bara" är Full HD, får du en väldigt imponerande bild. Dess maximala ljusstyrka får oss att häpna ibland, när exempelvis en ljus solnedgång strålar ut från en annars mörk scen. Vi är dock inte säkra på om det finns något HDR-stöd här, något som vi kommer att se till att följa upp på inom kort.

Om du förväntar dig levande OLED-teknologi på den här mobilen, är det förmodligen bäst att avvakta lite med att trycka på den där knappen för förbeställning ett tag, tills du sett de dämpade och naturliga färgerna som skärmen på P30 Pro har. Det är verkligen inte något större problem, men det är förmodligen något du vill kolla in personligen innan du beställer mobilen.

Designen på Huawei P30 Pro är inte direkt banbrytande på något sätt, men skärmen rundas något över sidorna till en något tjock aluminiumram som sträcker sig längs mobilens ytterkant.

På mobilens ytterkant hittar du även en USB-C-ingång (men tråkigt nog inget hörlursuttag, till skillnad från den vanliga P30), samt en ensam nedåtriktad monohögtalare. Det känns något gammaldags att inte ha en uppsättning bestående av en stereohögtalare, men det beror på att det inte finns någon vanlig högtalare för att ta emot samtal, då själva skärmen vibrerar och använder en teknologi som kallas för magnetisk levitation.

Ljudet från högtalaren i fråga är bara helt okej. Det är inte det bästa vi hört, men med tanke på vilken typ av högtalare som används, är det ändå bättre än förväntat när det gäller volym och hur klart musiken pumpades ut.

Kamerauppsättningen bestående av de fyra sensorerna är placerad vid sidan på mobilens baksida, något som kan få mobilen att luta något när den placeras på ett bord. Volym- och strömknapparna är placerade på ett bekvämt sätt där tummen vilar på mobilens högra sida.

Kamera

Kamerauppsättningen.

Huawei spenderade större delen av presentationen med att gå igenom sin nya kamerauppsättning som används på P30 Pro, som de hävdar kommer att få oss att se på mobilfotografering på ett helt nytt sätt. Största fokus ligger på Super Spectrum Sensor med 40 megapixlar, som kan dra in ljus med en löjligt hög ISO och har en f/1.6-bländare för högkvalitativa bilder även vid svaga ljusförhållanden.

Huawei är väldigt stolta över sin Super Spectrum Sensor, som ersatt var och en av de gröna pixlarna i en vanlig RGB-sensor med två gula pixlar, som ska resultera i att sensorn kan samla in mer ljus och färginformation samt ha en förbättrad förmåga att samla in rött och grönt ljus.

Detta i kombination med Huaweis smarta artificiella intelligens (AI) för fotografering bör ge några imponerande resultat. Detta får dessutom sällskap av en 5x telefotolins (en prestation som gjorts möjlig genom att vända det inkommande ljuset 90 grader, för att ge det mer utrymme att återspegla bilden), samt en time-of-flight-kamera (som ger bättre kvalitet på utsuddade bakgrunder) och en ultravidvinkelslins med 20 megapixlar.

Bild 1 av 4 Bara ett vanligt foto, eller hur? Bild 2 av 4 Överraskning! Det var bara inzoomat. Bild 3 av 4 Vänta, ännu mer zoom?! Bild 4 av 4 Ok, vi är helt förbluffade över det faktum att detta är en mobilkamera.

Företaget hävdar dessutom att Huawei P30 Pro kan uppnå 10x zoom utan att förlora kvalitet. Detta är tack vare en inbyggd smart AI, som även använder sig av den funktionen för att erbjuda en 50x zoom, för att du ska kunna ta bilder av månen kvällar den är extra fin eller bara vill komma riktigt, riktigt nära en poster tvärs över gatan. Bara för att ge några exempel.

Kameran på Huawei P30 Pro fungerar ganska bra. Det går snabbt att ta foton och vi fick klara resultat både inom- och utomhus. Vi upplever dock ungefär samma skärpa som på kamerauppsättningar på övriga mobiler från Huawei, huruvida det är något bra eller dåligt får du avgöra själv.

Utsuddade bakgrunder på foton ser också bra ut, även om vi upplevde en ganska tydlig fördröjning när vi tog sådana foton. Vi blev faktiskt ombedda av mobilen att hålla den stilla vid nästan alla foton vi försökte ta, så den kunde öka skärpan på bilderna med hjälp av sitt AI-läge.

Bild 1 av 2 Selfiekameran är bra, men 32 megapixlar verkar inte göra jättestor skillnad på en ensam sensor. Bild 2 av 2 Det tog ganska lång tid för skärpedjupet att fungera.

Nattläget imponerade inte särskilt mycket på oss, men med tanke på att det enda vi hade möjlighet att göra i testområdet var att hänga en gardin över oss, kan vi inte påstå att det var det mest vetenskapliga testet.

Vi lade dock märke till att nattläget på P30 Pro verkade resultera i bilder som liknade dem vi fick från nattläget på iPhone XS Max, så vi förväntar oss inte att den nya mobilen kommer att kunna konkurrera med Google Pixel 3:s dominans när det kommer till fotografering vid svaga ljusförhållanden.

Bild 1 av 2 Det här fotot togs i näst intill totalt mörker och trots det blev resultatet relativt bra. Bild 2 av 2 Det går snabbt att se skillnaden i kvalitet vid användning av f/3.4-zoomlinsen.

Selfiekameran är kraftfull med sina 32 megapixlar och tar tillräckligt skarpa bilder. Området Huawei P30 Pro verkligen glänser i är dock när det kommer till zoomen. Dess 5x telefotolins och 10x zoom fungerar båda oerhört bra (men inte lika bra på kvällar) och vårt testfoto på en poster på andra sidan vägen visade att även 50x zoomen ger några riktigt skarpa foton.

Huaweis AI är riktigt stark och används för att förbättra kvaliteten på foton, något som den i de allra flesta fall lyckas med på ett strålande sätt.

En uppdatering kommer att släppas om en månad eller två, som kommer göra det möjligt för dig att spela in videor med ett litet fönster som zoomar in på all action. Vi förstår inte riktigt varför det är en funktion någon skulle vilja ha, så det är ingen större katastrof att den inte finns tillgänglig redan vid lansering.

Batteri

Företaget nämnde ingen specifik batteritid på Huawei P30 Pro, men avslöjade att mobilen fått mer kraft med ett batteri med 4 200 mAh.

Vi vet att Huawei är fantastiska när det kommer till deras funktioner för batterihantering, så vi förväntar oss att ett batteri i den här storleken kommer se till att mobilen klarar sig i åtminstone en dag på en laddning.

Om du skulle ha dåligt med batteri kvar precis innan du ska gå hemifrån, kan snabbladdningen med 40W på Huawei P30 Pro ge dig hela 70 procent batteri på bara 30 minuter, något som är ganska otroligt.

Du får även tillgång till trådlös laddning med 15W och möjligheten att ladda en annan mobil eller ett par trådlösa hörlurar tack vare mobilens omvända trådlösa laddning.

Hur är den att använda?

Huawei P30 Pro använder EMUI 9.1, ett Kirin 980-chipset och en okänd mängd RAM. Nej, de har faktiskt fortfarande inte berättat för oss hur mycket RAM mobilen har. Vi vet heller inte vilka lagringsalternativ som kommer att finnas tillgängliga för mobilen. Vi gissar dock på att dess RAM kommer att ligga på 8 GB, med lagringsalternativ som börjar på 128 GB.

Hastigheten vid surf på nätet på Huawei P30 stämmer ungefär överens med vad vi förväntar oss från en modern mobil. Pekskärmen svarar snabbt och mobilen reagerade snabbt på våra kommandon när vi klickade oss genom TechRadar.

EMUI 9.1, som är den senaste versionen av Huaweis egna gränssnitt för Android, är mycket mindre besvärligt att använda jämfört med vad det brukade vara och du hittar Google-integrationen för västerländska versioner av mobilen till vänster på skärmen. Det verkar dessutom dyka upp färre meddelanden när du navigerar omkring på mobilen. Detta i kombination med den snabba och klara skärmen, gör att det är enkelt att utföra vardagliga uppgifter på Huawei P30 Pro.

Det finns fortfarande några förvirrande och irriterande buggar i systemet, som exempelvis vissa funktioner i AI-videoredigeraren som verkade vara spårlöst borta.

Det går inte lika smidigt som på iPhone XS eller Samsung Galaxy S10 och vissa delar av EMUI känns fortfarande lite överdrivet komplexa och erbjuder för många val och anpassningar. Om du jämför det med en mobil från Huawei som är några år gammal, kommer du dock att upptäcka en mängd förbättringar på hur gränssnittet fungerar.

Tidigt omdöme

Huawei P30 Pro är en av de mest kraftfulla mobiler företaget någonsin tillverkat, men uppgraderingarna känns lite mer inkrementella i år.

De nya färgerna sticker ut, skärmens droppformade flärp är inte allt för störande och även om kamerauppsättningen åtminstone erbjuder något lite annorlunda, är det inga banbrytande förändringar vi får se.

Mobilens hastighet är en fin detalj och vi ser fram emot att jämföra den med fjolårets Mate 20 Pro eller Huawei P20 Pro, för att verkligen se skillnaden och hur mycket som faktiskt har förändrats.

Alla bilder: TechRadar