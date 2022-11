Fitbit Versa 4 - recension

Välkommen till TechRadars test av Fitbit Versa 4. När Google förvärvade Fitbit under 2020 förväntade vi oss hälften att de bästa Fitbit-modellerna, inklusive klockor som Fitbit Versa 4 skulle använda Googles WearOS-mjukvara framöver, men det har inte hänt. Den här klockan känns mer som en finslipad version av Fitbit Versa 3.

Det är faktiskt inte en uppgradering från Versa 3 i alla avseenden heller. Det är en nybörjarvänlig klocka, men den har inte alla smarta funktioner som du hittar hos vissa konkurrenter som exempelvis de bästa Apple Watch-modellerna.

Tredjepartsappar lyser med sin frånvaro, liksom musikuppspelning och kontroll, vilket utan tvekan är mycket viktigare. Det betyder att Fitbit Versa 4 inte är en klocka som gör det möjligt för användare att gå ut och träna utan mobilen och det är en besvikelse. Fitbit Versa 4 är en något mindre exakt pulsklocka för löpare än till exempel en Apple Watch Series 8 eller Garmin Venu 2 också. Detta är något som lämnar den på instabil mark.

Men trots att den inte har några superstarka funktioner att skryta med, är Fitbit Versa 4 fortfarande en supertrevlig klocka att ha att göra med. Batteriet räcker länge om du inte använder always-on-läget, Fitbits lån av Pixel Watchs gränssnittslayout presenterar dess smarta funktioner på ett trevligt sätt, särskilt aviseringar. Trots den fitnessrelaterade kritiken som vi kommer att täcka i den här recensionen, är den ändå tillräckligt bra för dem som vill spåra enkla löpturer och vandringar.

Fitbit Versa 4 (Blå) hos Amazon SE för 2 490 kr (Öppnas i ny flik)

Fitbit Versa 4: pris och tillgänglighet

Fitbit Versa 4 är det billigare alternativet till en Fitbit Sense 2. Den kostar 2 490 kronor, en bra bit mindre än Fitbit Sense 2 som kostar runt 3 190 kronor.

Den lanserades i slutet av september 2022, två år efter Versa 3. Till det här priset är några av de uppenbara konkurrenterna Garmin Venu Sq 2 och Apple Watch SE, som kostar något mindre respektive något mer.

Fitbit Versa 4: design och skärm

Väldigt lik den tidigare modellen

Bra OLED-skärm

Vattentålighet ned till 50 meter

Fitbit Versa 4 är väldigt lik Versa 3. Det är en söt klocka med en fyrkantig urtavla. Skärmöverdraget är av rundat glas. Ramen är av aluminium och baksidan är av plast. Det är en mindre avancerad design än en Apple Watch SE, men är klart mer stildriven än Venu 2 Sq, som är det närmaste Garmin-alternativet. Det finns inte särskilt mycket nytt och spännande att se här, men det finns en viktig skillnad jämfört med den senaste Versa 3-modellen.

Fitbit har lagt till en fysisk knapp till Versa 4, där Versa 3 istället använder en ganska irriterande kapacitiv pekyta. Den nya knappen känns lite billig, något som kan bero på att höljet har en härlig anodiserad finish medan knappen är blank. Vi trodde först att det till och med kunde vara plast, men det är det inte. Det är metall. Ändå är det att föredra att ha en fysisk knapp framför en kapacitiv.

Vi har aldrig varit några stora fan av armbandsstilen som Fitbit Versa 4 använder och Apple Watch för den delen. Den har dock så hög komfort att du ibland glömmer att du ens har klockan på dig. Det är inte heller någon katastrof om du faktiskt råkar glömma bort att du har den på dig, eftersom dess vattentålighet ned till 50 meter är mer än tillräckligt för att klara en dusch eller simtur på ytnivå.

Den väger 40 gram totalt, som är väldigt lätt. Skärmen är en OLED-panel med 336 x 336 pixlar, precis som den på Versa 3. Dess skärmkant är mycket större än Apple Watch Series 8, men detta är ändå enkelt att förlåta med tanke på att klockan är betydligt billigare. Skärmen är också skarp, färgstark och tillräckligt ljus för att klar och tydlig utomhus på en solig dag.

Några av de senaste använda sportlägena på Fitbit Versa 4. (Image credit: Andrew Williams)

Fitbit Versa 4: funktioner

Fitbit OS har gjorts om för att likna WearOS

Inget musikstöd

Begränsade smartfunktioner, men har bra aviseringshantering

Fitbit Versa 4 får inte WearOS, utan använder det klassiska Fitbit OS-gränssnittet som nu har designats om för att få det i närmare linje med Googles nya husstil.

Genom att svepa åt vänster och höger tar du dig mellan widget-liknande skärmar för var och en av klockans kärnfunktioner. Dessa inkluderar dina dagliga steg, en sammanfattning av din puls under den senaste dagen, en sömnrapport och väderrapport.

Bläddra uppåt från urtavlan och du kommer till listan över aviseringar. Genom att svepa nedåt från urtavlan får du tillgång till kärnfunktioner som Stör ej, skärmens ljusstyrka och always-on-läget.

Det hela är ganska simpelt och Fitbit verkar ha minskat lagget från Versa 3/Sense-generationen avsevärt. Detta kan bero på mjukvaruförbättringar eller ny processorhårdvara, som Fitbit - som vanligt - inte har berättat mycket om. Hur som helst, det är goda nyheter. Det blir nu bara en liten fördröjning när du öppnar "appar".

Fitbit Versa 4 ser ut och känns som en smartklocka, men ju mer du använder den, desto mer inser du att det inte är en. Stöd för tredjepartsappar är borta helt. Du kan inte lagra musik på klockan, du kan inte heller ladda ned Spotify-appen som stöds av Versa 3 för att styra streamad musikuppspelning. Du får inte ens grundläggande musikkontroller som spelas på en ansluten mobil, den typ av funktion som till och med grundläggande träningsarmband har.

Vissa smarta saker finns dock kvar. Mycket större fokus läggs på aviseringar jämfört med de flesta liknande klockor. Var och en får ett "kort" som kan bläddras igenom, som presentationen av e-postmeddelanden och meddelanden i WearOS. Fitbit Versa 4 stöder även Amazon Alexa, vilket kan tyckas konstigt när Fitbit nu är ett Google-företag. Om du håller in sidoknappen ett tag startas Alexa. Du kan be henne ställa in larm, fråga hur vädret blir imorgon eller starta ett träningspass.

Alla frågor som kräver svar kommer att besvaras både i textform på skärmen och i rösten genom klockans högtalare. Detta är ganska coolt, även om kvaliteten på högtalaren är dålig. Den är tyst och lyckas förvränga stora delar av ljudet även vid denna låga volym.

Fitbit Versa 4 måste också vara konsekvent ansluten till din mobil för att Alexa ska fungera. Den har enligt uppgift inbyggd Wi-Fi, men detta är inaktiverat, vilket innebär att interaktionen måste ske via Bluetooth, som matas via din mobil. Trådlösa betalningar är den sista anmärkningsvärda smarta funktionen. Du kan ställa in Fitbit Pay för att använda Versa 4 för betalningar, precis som med en Apple Watch, Garmin eller eller WearOS-klocka.

Fitbit säger att mer kommer i framtiden. Google Wallet kommer att läggas till som ett alternativ till Fitbit Pay och - mycket mer intressant - finns även Google Maps-stöd på korten. Detta betyder inte att du kommer att kunna ladda ned kartdata eller navigera utan din mobil. Tidiga rapporter tyder på att Versa 4 kommer att få sväng-för-sväng-navigering från en ansluten mobil, vilket borde vara praktiskt om du är på väg någonstans till fots.

Fitbit Versa 4 har alltså de mest grundläggande smartklockefunktioner du kan tänkas vilja ha och behöva - som trådlösa betalningar, aviseringar och grundläggande smart assistentstöd. Den här avskalade stilen är dock långt ifrån vad vi hade förr i tiden när Fitbit hade en liten men entusiastisk app-scen.

Det är osannolikt att vi kommer att se särskilt mycket expansion på denna front heller, eftersom dessa pulsklockor från Fitbit hade blivit blir för smarta och eventuellt konkurrerat för mycket med Googles egna WearOS-klockor.

Fitbit Versa 4 saknar några smartklockefunktioner, men ger dig det mest grundläggande. (Image credit: Andrew Williams)

Fitbit Versa 4: batteritid

Kan hålla i ungefär en veckas lätt användning

Uthålligheten minskar till 2-3 dagar med always-on-läget

Batteritiden matchar påståendena

Det finns dock ett område där dessa enkla klockor verkligen glänser, tillsammans med alternativ från sådana som Garmin och Huawei - de ger dig nämligen alltid mycket batteritid än en Apple Watch eller Wear OS-klocka.

Fitbit säger att Versa 4 varar "6+ dagar". Efter att ha använt klockan konsekvent i knappt två dagar, 44 timmar för att vara exakt, hade den tappat 29 procent. Detta är helt i linje med Fitbits påstående, vilket tyder på att en laddning kommer att hålla i drygt sex dagar.

Den höll faktiskt igång sju dagar efter att vi började hålla koll på batteriet, med 9% batteritid kvar efter en vecka, men detta var mest tack vare en dålig vana att frånvarande ta av klockan.

En timmes GPS-spårad löpning använde upp sju procent av batteriet, vilket tyder på att 14 timmars GPS kan vara möjligt, även om Fitbit själva bara säger att klockan klarar 12 timmar.

Denna uthållighet resulterar i en helt annan upplevelse än en Apple Watch. Att ladda en gång i veckan istället för en gång om dagen är ren lycka. Detta är dock bara om du använder Fitbit Versa 4 i dess standardläge, där skärmen bara lyser upp efter en handledsrörelse, knapptryckning eller skärmtryck.

Det finns också ett always-on-läge, som håller skärmen upplyst hela dagen. Det halverar batteriet ungefär, vilket innebär att du måste ladda Fitbit Versa 4 ungefär var tredje dag - kanske till och med efter två dagar om du är en intensiv användare. En del av kraften försvinner med always-on-läget, men trots det är det vårt föredragna sätt att använda klockan.

Fitbit Versa 4: hälsa och fitness

Pulsmätningen matchar inte Apples eller Garmins

Ett gäng extra träningslägen

Ingen EKG- eller EDA-sensor

Om vi går över på hälso- och träningssidan så blir det tydligt hur Versa 4 skiljer sig från Sense 2. Den förlorar alla avancerade fitnessfunktioner. Det innebär inget EKG, som används för att bedöma din hjärthälsa, och ingen EDA-sensor. Detta övervakar din svettproduktion, som en indikator på stress. Fitbit Versa 4 har kvar en GPS, en optisk pulssensor och en höjdmätare, som används för att räkna hur många trappor du klättrar uppför varje dag. Som sådan saknar Versa några av hälsofunktioner från Sense 2, men behåller alla viktiga fitnessfunktioner.

Efter att ha jämfört Versa 4 med Apple Watch Series 8, Garmin Venu 2 Sq och Garmin Fenix 7 för att spåra träningspass, släpar den dock efter de bästa på några viktiga områden. När du spårar en löprunda kan klockans GPS vara ganska långsam att låsa fast och även om detta har förbättrats efter några veckors träning på samma plats, har det fortfarande inte blivit supersnabb. Vi har blivit bortskämda med några av de senaste Garmin-klockorna, som hittar platsen nästan omedelbart.

Fitbit-klockans spårade rutter verkar också lite vagare än Apples eller Garmins, mer benägna att avvika från den faktiska rutten och är sammansatta av färre noder än de bästa. Vi fick lite olika resultat där Versa mätte något kortare eller länge avstånd över en faktisk kilometer, jämfört med Garmin- och Apple Watch-alternativ som var mer konsekventa. Men GPS-spårning på Versa 4 är ändå hyfsad och fungerar bra för avslappnad träningsspårning.

Pulsmätningen är ett lite större problem. Även om de stora problemen vi såg med den ursprungliga Fitbit Sense, som ibland helt missade ansträngande promenader och liknande, har blivit bättre, är prestandan fortfarande långt ifrån den bästa.

Det återkommande problemet denna gång är en alltför brant pulshöjning under tidig ansträngning i varje träningspass. Den överskattar ofta din puls innan den kommer ned till en mer realistisk nivå. Vid pass med måttlig ansträngning kan detta resultera i en missvisande maxpuls för hela passet.

Apple Watch SE och Garmin Venu 2 Sq har bättre pulssensorer baserat på våra tester. Vi är dock glada över att se att vissa framsteg verkar ha gjorts sedan förra generationen.

Klockan är dessutom ganska simpel vad gäller träningsnotifikationer. Som standard vibrerar exempelvis Versa 4 när du går från en pulszon till en annan, oavsett om du är ute och springer eller är på gymmet. Standard för löparklockor brukar vara att vibrera vid varje kilometer, men detta gör inte Versa 4 och ger därför inte samma känsla av struktur.

Du kan få den här "per km"-uppdateringen med en justering, men klockan känns mer inriktad på tillfällig spårning än för de med en mer strukturerad inställning till träning. Detta syns också på träningsskärmen, som bara har tre mätvärden när vi ofta vill ha fyra när vi är ute och springer – vilket gör att du behöver bläddra över skärmen för att se ytterligare statistik.

En av de stora förändringarna för den här generationen är en uppsättning extra spårningslägen som tar oss från "20+" i Versa 3 till 41 här. Detta är dock inte i slutändan en särskilt meningsfull förbättring när många av de nya lägena visar och spelar in samma statistik, fast under en annan etikett. Inomhusklättring, yoga och spinninglägen är funktionellt nästan identiska - en besvikelse när man skulle kunna tänka sig att klättringsläget åtminstone skulle kunna använda den barometriska höjdmätaren.

En del av informationen som Fitbit Versa 4 kan ge är endast tillgänglig för dem som också registrerar sig för Fitbit Premium. Detta är en tjänst som kostar cirka 100 kronor i månaden, som också erbjuder ett gäng videoträningspass och meditationssessioner.

Det är också det som ger en långsiktig analys av statistiken som din klocka registrerar, genom att jämföra aktuella avläsningar med tidigare veckor och månader. Utan Premium går du också miste om sömnspårningsinsikter, snarkdetektering och Daily Readiness, som talar om för dig om din kropp är redo att träna eller inte.

Utan Premium kan du se de olika sömnstadierna du går igenom varje natt, hur länge du sovit och variationer i din blodsyresättning, men inte din puls eller "rastlöshet". Fitbit gillar att påminna dig om vad du saknar också, med frekventa referenser till Premium i Fitbit-appen. Du kan dock klara dig utan det alldeles utmärkt. Du får fortfarande tillgång till Fitbits långvariga utmaningar, där dina steg ställs mot främlingars och vänners.

Vissa delar av appen behöver dock verkligen en uppdatering. Varför finns det en "Hudtemperatur"-sektion under Health Metrics när Versa 4 inte ens har en temperatursensor? Och borde det verkligen finnas en Apps Gallery-del längre när det bokstavligen inte finns några andra appar att skaffa?

Fitbit Versa 4 blir som bäst med ett Premium-abonnemang, men det kostar extra. (Image credit: Andrew Williams)

Fitbit Versa 4: köp den om ...

Längre batteritid än vanliga smartklockor Fitbit Versa 4 är en ganska lättanvänd klocka som sträcker sig längs ytan av kategorierna smartklockor och träningsklockor. Det kan hålla igång i ungefär en vecka mellan laddningarna, om du inte använder always-on-läget eller ständigt kontrollerar aviseringar.

Lika söt och lättanvänd som andra Fitbit-klockor Denna klocka har den klassiska Fitbit-designen, som på något sätt känns vänligare och sötare än nästan alla dess konkurrenter. Trots att den är en klart teknikfokuserad klocka, känns den långt ifrån nördig bredvid konkurrenterna.

Ett bra alternativ i mellanklassen Bland andra Fitbit-klockor är Versa 4 ett vettigt alternativ i mellanklassen. Den har några avancerade smarta funktioner som Fitbit Charge 5 saknar, trots att den har färre hälsofunktioner. De två delarna du förlorar från Sense 2 är EKG- och EDA-avläsningar, vilket kanske inte är en så stor grej om du är mer intresserad av träningsspårning.

Fitbit Versa 4: köp den inte om ...

Du vill ha det bästa utbudet av träningsfunktioner Puls- och GPS-noggrannhet matchar inte det bästa från Apple eller Garmin, men båda är tillräckligt bra för att tillfredsställa de flesta löpare på hobbynivå. Det är bara synd att det inte finns något musikstöd som låter dig springa eller promenera utan att du behöver ta med dig mobilen för att få lite musik.

Det är ingen större uppgradering De nyligen tillagda träningslägena tillför inte jättemycket till klockan, samtidigt som vissa tidigare funktioner och tredjepartsappar försvinner. Detta gör att klockan saknar en egen tydlig riktning.

Du förlorar viktiga hälsofunktioner från Sense 2 Utan temperatursensor EKG eller EDA stressensor är Versa 4 mycket sämre utrustad för hälsospårning än Fitbit Sense 2, eller till och med Fitbit Charge 5, som är mycket billigare.

Andra alternativ

(Öppnas i ny flik) Apple Watch SE 2 (Öppnas i ny flik) Apple Watch SE är det närmaste Apple-alternativet till Fitbits prisklass och även om den har lite sämre batteritid, överskuggar den Fitbit vad gäller smarthet.

(Öppnas i ny flik) Garmin Venu 2 (Öppnas i ny flik) Garmins smartklocka är en härlig enhet för priset, med tillräckligt av Garmins träningsfunktioner för att överglänsa Versa 4 på detta område. Garmins utmärkta Connect-app kräver inte heller något extra abonnemang.

Först testad i oktober 2022.