Eufy SoloCam S40 - recension

Lampan kan inte ställas in för att lysa under långa perioder

Kort sammanfattning

Batteridrivna säkerhetskameror för hemmet – som erbjuder större flexibilitet över var de kan monteras jämfört med nätdrivna trådlösa kameror – har funnits i ett antal år nu. De behöver dock regelbundet tas ned i laddningssyfte, vilket kanske inte är det enklaste av uppgifter om kameran är placerad högt upp på din fastighet.

Nu hoppas Eufy – märket för kringutrustning för smarta hem från företaget Anker – göra livet enklare med SoloCam S40. Denna större och skrymmande version av märkets SoloCam E40 batteridrivna säkerhetskamera kommer med en integrerad solpanel, som Eufy säger behöver 2 timmars solljus om dagen för att säkerställa att kameran inte får slut på batteri.

Som väntat kommer den vädertåliga säkerhetskameran att skicka varningar till din mobil när rörelser upptäcks i dess 130-graders synfält, så att du snabbt och enkelt kan logga in på en app för att se kamerans liveflöde. Video spelas in i färg, både på dagen och på natten – förutsatt att strålkastaren på 600 lumen är inställd på att lysa upp när rörelser upptäcks – och all aktivitet registreras och lagras vid 2K så att det kan granskas vid ett senare tillfälle.

Förutom den inbyggda spotlighten finns det också en siren på 90 db, som kan utlösas manuellt för att avskräcka eventuella inkräktare, medan en inbyggd mikrofon och högtalare låter dig samtala med dem som dyker upp i kamerans synfält. Dessutom innebär integration med Amazon Alexa och Google Assistant att du kan använda en kompatibel smartskärm för att granska kamerans flöde och även använda det i din hemautomation.

Punkten där SoloCam S40 verkligen överskuggar sina konkurrenter är det faktum att du inte behöver betala för ett abonnemang för att komma åt tidigare inspelade videor. Istället får du 8 GB minne inbyggt i själva kameran. Enligt Eufy bör detta vara tillräckligt för 30 dagars rörelsedetekteringsklipp baserat på 30 detekteringar om dagen, där varje video varar i 10 sekunder.

Dessutom innehåller kameran massor av funktioner för att minska antalet oönskade varningar den skickar. AI på enheten kommer att identifiera om rörelser har orsakats av en person eller annan källa, medan aktivitetszoner säkerställer att du bara meddelas om aktivitet i specificerade områden.

Precis som Eufy SoloCam E40, kräver denna säkerhetskamera för hemmet ingen basstation för att ansluta till internet. Istället kommer den med inbyggt Wi-Fi och kan anslutas direkt till en router.

Med ett pris på 1990 kronor är Eufy SoloCam S40 den dyraste batteridrivna säkerhetskameran som märket säljer och trots Eufys rykte om att göra prisvärda enheter kostar den nästan lika mycket som Arlo Pro 4 (även om Pro 4 kräver en prenumeration för att kunna granska inspelade videor). Men för dem som letar efter ett problemfritt alternativ för hemsäkerhet är det värt investeringen.

Eufy SoloCam S40 är märkets dyraste kamera. (Image credit: TechRadar)

Eufy SoloCam S40 - pris och tillgänglighet

Kostar 1990 kronor

Eufy SoloCam S40 kommer att kosta dig 1990 kronor och finns tillgänglig över hela världen via Amazon. I Sverige kan du dessutom köpa den från stora återförsäljare som Webhallen, Komplett, MediaMarkt och flera.

Som tidigare nämnt erbjuder Eufy även en version utan den integrerade solpanelen i form av Eufy SoloCam E40, som är någon hundralapp billigare.

Eufy SoloCam S40 finns att köpa hos de flesta stora svenska återförsäljare. (Image credit: TechRadar)

Design

Fristående eller väggmonterad

8 GB gratis inbyggt lagringsutrymme

Skrymmande design

När det kommer till batteridrivna säkerhetskameror för hemmet är Eufy SoloCam S40 verkligen en best. Med mått på 5 x 8,5 x 11,4 cm (h x b x d), är den nästan dubbelt så stor som sitt mer prisvärda syskon, SoloCam E40. Kameran är fristående, vilket gör att den kan placeras på en yta eller fästas på en vägg med hjälp av det medföljande skruvfästet. I vårt test fann vi att det var enklare att få en bättre vinkel för att täcka ett bredare synfält i vår trädgård när vi monterade kameran istället för att placera den fristående.

Kameran har en monokrom design, med ett matt vitt hölje kompletterat med en blank svart fasad som rymmer kameraobjektivet med ett 130-graders synfält. En LED lyser blått när kameran laddas via nätström eller om rörelser upptäcks. Det finns också en mikrofon så att du kan prata med dem som dyker upp i kamerans synfält.

En svart solpanel täcker större delen av ovandelen av kameran, medan en USB-C-laddningsport sitter placerad på baksidan av enheten. Du hittar också en synkroniseringsknapp här, som används vid installation och som sitter under ett silikonhölje tillsammans med monteringshålet. Även om solpanelen är designad för att vara kamerans huvudsakliga strömkälla, möjliggör den medföljande USB-C-kabeln manuell laddning om den skulle vara placerad någonstans där den inte får tillräckligt med solljus.

Som tidigare nämnt har Eufy SoloCam S40 inbyggd lagringsutrymme på 8 GB, som kan lagra upp till 30 dagars videoklipp (baserat på 30 händelser om dagen, på 10 sekunder vardera).

Som alla trådlösa säkerhetskameror för hemmet från Eufy är S40 enkel att installera. Ladda bara ned appen till din mobil eller surfplatta och skapa ett konto. När du har gjort detta behöver du trycka på synkroniseringsknappen på kameran, ange ditt Wi-Fi-lösenord och använda kamerans lins för att skanna en QR-kod som kommer att visas på din mobil. Följ stegen på skärmen för att namnge din kamera, sedan är den redo att börja övervaka.

Installationen av Eufy SoloCam S40 går snabbt och enkelt. (Image credit: TechRadar)

Prestanda

2K-bilderna är tydliga och detaljerade

Spotlight och siren avskräcker inkräktare

Gratis inbyggd videolagring

Vi blev imponerade av klarheten och detaljnivån från Eufy SoloCam S40 i dess inspelningar. Strålkastaren kan ställas in så att den tänds automatiskt under natten om rörelser upptäcks, vilket säkerställer att all video som spelas in både på dagen och på natten är i färg. Videor hade en svag fisheye-effekt, men inte så mycket att det försämrade detaljerna som visades.

Det är möjligt att justera ljusstyrkan och tonen i strålkastaren, och byta från en varmvit till en svalare, skarpare ton. Vi blev dock besvikna över att man inte kunde ställa in ljuset så att det lyser under en längre period, som ett sätt att använda den som en utomhuslampa och belysa utsidan av ditt hem som exempelvis Arlo Pro 4 kan göra. Förutom dess spotlight, har kameran en siren på 90 db, som kan utlösas manuellt när du tittar på liveflödet i ett försök att avskräcka inkräktare.

Dess inbyggda AI visade sig vara korrekt när det gällde att identifiera personer i kamerans synfält och visade till och med en liten miniatyrbild av personen i listan över händelser. Vi tyckte också att tvåvägssamtal var tydliga.

Eufy SoloCam S40 visar en minatyrbild av personer som dyker upp i kameran. (Image credit: TechRadar)

Batteritid

Solpanelen laddar batteriet åt dig

Tar åtta timmar att ladda upp helt med kabel

Batterinivån syns i appen

Solpanelen ovanpå SoloCam S40 laddar dess inbyggda batteri. Förutsatt att den får minst två timmars solljus per dag, behöver du inte ladda batteriet manuellt. Men om kameran är monterad någonstans där den inte får lika mycket solljus eller om kameran används inomhus, kommer batteriet enligt Eufy att räcka i upp till fyra månader (baserat på fem minuters inspelningar om dagen) innan det behöver laddas. Du får en tydlig batterinivå-indikator när du öppnar appen, som visas i procent.

Vi testade kameran intensivt under en kort tid för denna recension, men placerade den i en position där den enkelt kom upp i två timmars solljus om dagen. Resultatet var att vår kamera inte behövde laddas manuellt alls under denna tid. Batteriets livslängd beror dock på hur ofta rörelser detekteras, hur många gånger liveflödet kollas, om sirenen utlöses och hur många gånger tvåvägsmikrofonen och högtalaren är aktiverade.

Vid manuell laddning tar det åtta timmar att ladda batteriet i S40 helt.

SoloCam S40 kommer har också en praktisk Power Manager-funktion som låter dig prioritera batteritiden genom att minska längden på inspelade videor och frekvensen av rörelsedetektering.

Med lite tillgång till solljus behöver du aldrig ladda Eufy SoloCam S40. (Image credit: TechRadar)

App

Enkel att navigera

Integration med Amazon Alexa och Google Assistant

Låter dig skapa ett inspelningsschema

När det gäller att kontrollera och titta på videorna som spelats in av S40, behöver du Eufy Security-appen, som är kompatibel med en rad andra säkerhetskameror från Eufy. Vid start kommer en lista över Eufy-säkerhetskameror som är installerade i ditt hem att visas, tillsammans med en översikt på den senaste rörelsedetekteringen.

Genom att trycka på denna översikt kan du se kamerans liveflöde, eller så kan du använda snabbåtgärderna ovanför videon för att stänga av aviseringar under en viss period. Du kan också få tillgång till videorna från de senaste rörelsedetekteringarna i kronologisk ordning (du kan också göra detta via Events-fliken längst ned), samt justera de vanligaste inställningarna för varje kamera. Dessa kan inkludera att skapa aktivitetszoner, så att du bara får aviseringar om rörelser i dessa specifika områden, vilket minskar oönskade varningar. Via Security-fliken längst ned på skärmen kan du även aktivera eller inaktivera några eller alla dina Eufy-kameror, justera hur de beter sig eller skapa ett inspelningsschema.

SoloCam S40 erbjuder integration med Amazon Alexa och Google, så att du kan se kamerornas liveflöde på en smartskärm. Till skillnad från andra kameror från Eufy, har S40-kameran tyvärr inte stöd för HomeKit.

(Image credit: TechRadar)

Bör jag köpa Eufy SoloCam S40?

Köp den om ...

Du inte vill behöva oroa dig över att ladda batteriet

Solpanelen på denna säkerhetskamera tar hand om laddningen av enheten. Det betyder att du ständigt behöver hålla ett öga på batterinivån och krångla med att ta ned kameran för att ladda den manuellt.

Du vill ha superdetaljerade videor

Eufy SoloCam S40 spelar in bilder i 2K, vilket innebär att du kan montera kameran högt upp för att täcka ett brett område utan att förlora detaljer i videon.

Du vill ha gratis videolagring utan någon prenumeration

Tack vare det inbyggda minnet på 8 GB finns det ingen anledning att betala för ett abonnemang som lagrar inspelade videor från kameran på ett säkert ställe online.

Köp den inte om ...

Du har en tajt budget

Med ett pris på 1990 kronor är detta den dyraste batteridrivna säkerhetskameran för hemmet Eufy som säljer och det finns andra alternativ att överväga om du har en tajt budget.

Du vill använda den inomhus

Även om SoloCam S40 kan användas inomhus, är den främst designad för användning utomhus; avsaknaden av ett stativ gör att vinkeln som kameran täcker är svår att justera. Om du letar efter en enhet att använda i hemmet, kan du överväga en av Eufys kabelanslutna modeller som levereras med ett stativ som säkerställer att du kan vinkla kameran för att täcka det område du vill ha.

Du vill ha en kamera som även fungerar som en utomhuslampa

Även om S40 har ett inbyggt ljus på 600 lumen, kan det inte ställas in för att vara tänt under längre perioder som ett sätt att lysa upp utsidan av din fastighet. Istället utlöses den antingen när rörelser upptäcks på samma sätt som en sensorlampa, eller så kan den styras manuellt i appen.

Först testad: januari 2022