Samsung Galaxy S24 förväntas använda både Exynos och Snapdragon-chipset

Vi har hört några nya spekulationer kring Samsung Galaxy S24-serien och det gäller kanske den viktigaste komponenten av dem alla: nämligen chipseten som kommer att driva dessa mobiler på flaggskeppsnivå.

Enligt den sydkoreanska hemsidan The Elec (via GSMArena) kommer Galaxy S24 och Galaxy S24 Plus antingen använda en Exynos 2400 CPU eller en Snapdragon 8 Gen 3, beroende på region. S24 Ultra kommer under tiden att vara utrustad med Snapdragon 8 Gen 3 på alla marknader.

Det här är en fråga som kommer upp varje år – hur mycket Samsung kommer att förlita sig på sina egna chipset jämfört med de som tillverkas av Qualcomm. Trots att det är några månader kvar till lansering, har vi redan börjat höra en hel del rykten på den här fronten kring Galaxy S24.

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus och Galaxy S23 Ultra drivs alla av Snapdragon 8 Gen 2 från Qualcomm, medan Galaxy S23 FE använder den äldre Snapdragon 8 Gen 1 i USA och Samsungs egna Exynos 2200-processor överallt annars.

En saga om två chipset

Vad vi kan vara säkra på är att Samsung Exynos 2400-chipset definitivt är på väg: Samsung meddelade att det är på väg under en speciell teknikförhandsvisning, och det kommer att bjuda på 1,7 gånger snabbare prestanda totalt sett och 14,7 gånger snabbare AI-prestanda jämfört med dess föregångare, Exynos 2200.

Som Elec noterar såg Exynos 2300 aldrig dagens ljus på grund av problem med stabilitet och hastigheter – därför går Galaxy S23 all-in med Qualcomm. Samsung Galaxy S22 använde däremot en blandning av Exynos 2200 och Snapdragon 8 Gen 1.

Medan Samsung konsekvent har varit angelägen om att sätta sina egna chipset i sina egna telefoner i syfte att bygga bättre enheter – som Apple och Google gör – har det kämpat för att få Exynos-serien att matcha Snapdragon-modellerna.

Vi får vänta och se om de klarar av uppgiften under 2024 eller inte. Galaxy S24-telefonerna förväntas lanseras i januari eller februari, och vi har redan fått se inofficiella renderingar av hur dessa telefoner kan komma att se ut.