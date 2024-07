Den ryktade Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim kan ha superstora skärmar

Vi har sett en hel del läckor kring Samsung Galaxy Z Fold 6 som förväntas lanseras nästa vecka – men det har också förekommit rykten om en "tunn" version av den vikbara som kommer senare och vi kan precis ha fått höra lite mer om den.

Enligt en rapport från The Elec (via Android Authority) har produktionsschemat för denna mystiska modell nu slutförts, och telefonen kommer därför att dyka upp under årets fjärde kvartal (från oktober).

Den här modellen sägs inte bara vara tunnare – därav "Slim"-namnet – enligt rykten kan den också komma med en huvudskärm på 8 tum och en ytterskärm på 6,5 tum. Däremot uppges S Pen-stödet slopas, vilket hjälper till med den slankare profilen.

Som du kan läsa i vår recension av Samsung Galaxy Z Fold 5, har den vikbara en huvudskärm på 7,6 tum och en ytterskärm på 6,2 tum. Galaxy Z Fold 6 som förväntas presenteras nästa vecka kommer tydligen också att hålla sig till de storlekarna.

Är detta Ultra-modellen?

Galaxy Z Fold 5 och Z Flip 5 får snart efterföljare. (Image credit: Future)

Detta är ytterligare ett bevis på att Galaxy Z Fold 6 Slim verkligen är på väg, men om du kommer att kunna köpa den eller inte är en annan fråga. Elec säger att de 400 00-500 000 enheterna som planeras tillverkas endast kommer att finnas tillgängliga på vissa utvalda marknader, där Kina är den enda som specifikt nämns.

Andra vikbara enheter på marknaden, som Honor Magic V2, har huvudskärmar som ligger närmare 8 tum i storlek – så detta drag kan vara ett sätt för Samsung att matcha den delen av den vikbara marknaden. En vikbar mobil av denna storlek har enligt uppgift varit på gång ett tag.

Elec nämner att vissa komponenter har bättre specifikationer i den smala modellen jämfört med standardmodellen av Galaxy Z Fold 6, men nämner inte exakt vad de är. Det är möjligt att den här enheten faktiskt är vad som tidigare kallades Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Vi bör få reda på vad den här enheten har att erbjuda senare under året, men först har vi Galaxy Z Fold 6 och Galaxy Z Flip 6 att se fram emot, som lanseras onsdagen den 10 juli (tillsammans med en massa andra prylar). Vi kommer att följa evenemanget live, så kika gärna in här på TechRadar för allt det senaste.