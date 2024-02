MWC 2024: Datum, tider och vad vi förväntar oss från alla stora telefonmärken

Mobile World Congress (MWC) är precis runt hörnet, då årets upplaga av den årliga mobilmässan drar igång måndagen den 26 februari.

Även om det stämmer att Apple, Samsung och Google föredrar att hålla sina egna lanseringar för att tillkännage nya produkter, är MWC – som ännu en gång hålls i Barcelona – fortfarande stället att vara för alla stora märken inom telefonbranchsen.

I den här artikeln har vi samlat allt du behöver veta om MWC 2024 – från förutsägelser om tillkännagivanden till datum och tider för viktiga presentationer.

När är MWC 2024?

MWC 2024 pågår från måndagen den 26 februari till torsdagen den 29 februari i år, även om ett par presskonferenser kommer att hållas en dag innan, söndagen den 25 februari. Det är då vi sannolikt kommer att höra det första av årets telefontillkännagivanden.

Som det har gjort varje år sedan 2006 (bortsett från året det blev inställt på grund av pandemin), äger MWC rum på olika platser i Barcelona, Spanien.

Vad du kan förvänta dig på MWC 2024

Här nedanför har vi samlat allt vi vet om vilka företag som deltar och deras planer för MWC 2024, inklusive datum och tider för deras respektive keynotes (om information finns tillgängligt i skrivande stund) och vilka produkter de eventuellt kan visa upp. Vi kommer att uppdatera den här sidan i takt med att mer information bekräftas.

Ett stort namn som saknas är Apple. iPhone-tillverkaren deltar inte i MWC, utan föredrar att visa upp sin senaste mjukvara och hårdvara vid speciella Apple-evenemang i juni respektive september. Andra telefonföretag (inklusive Samsung och Google) arrangerar sina egna lanseringsevenemang under hela året, men om de finns med på listan här nedanför, kan de hända att de dyker upp även på MWC.

Samsung

Samsung kommer sannolikt att demonstrera sina nya Galaxy AI-funktioner på mässan. (Image credit: Samsung)

Keynote-tid: måndagen den 26 februari kl. 15:00

Samsungs första Galaxy Unpacked-evenemang för året bjöd på lanseringen av den utmärkta Samsung Galaxy S24-serien, så vi kommer sannolikt inte att få se företaget presentera några nya konsumentprodukter på MWC 2024. Som sagt, Samsung kommer att närvara, och har bekräftat (via sin hemsida) att de kommer att ställa ut sina nya "digitala, AI och molnteknologier" på mässan.

Samsung kommer samtidigt att hålla ett exklusivt MWC-möte, endast för dem som fått inbjudan, måndagen den 26 februari kl. 15:00, där några av företagets chefer kommer att "avslöja Samsungs strategiska vision och kommentera viktiga marknadstrender."

Google

(Image credit: Shutterstock / rafapress)

Keynote tid: Oklart

Google håller vanligtvis inte presentationer på MWC och vi förväntar oss inte att det kommer att förändras i år. Företaget kommer dock att närvara och den korta texten på Googles MWC-utställarsida tyder på att Google Cloud – det vill säga Googles molntjänster – kommer att vara i fokus för alla tillkännagivanden.

OnePlus

OnePlus visade upp OnePlus 11 Concept under MWC 2023. (Image credit: OnePlus)

Keynote tid: Oklart

OnePlus ägnade MWC 2023 åt att visa upp en konceptversion av OnePlus 11 och tillkännage att de arbetade på den första vikbara OnePlus (som visade sig vara OnePlus Open). Så vi kan få se företaget ta ett liknande tillvägagångssätt med sin nysläppta OnePlus 12-telefon under MWC 2024.

Vi har inte hört något om en annan variant av OnePlus 12 ännu, men rykten tyder på att OnePlus kommer att avslöja OnePlus Watch 2 under årets mässa. Den enheten sägs komma med en större AMOLED-skärm och köras med Wear OS 4 – samma operativsystem som Pixel Watch 2 – vilket skulle vara en stor fördel jämfört med den specialbyggda programvaran som OnePlus Watch använder.

Honor

Honor kan debutera sin eyetracking-teknik på MWC. (Image credit: Honor)

Keynote-tid: söndagen den 26 februari kl. 14:00

Honor satsar vanligtvis stort på MWC och det ser ut att återigen bli fallet under 2024. Det tidigare Huawei-dotterbolaget har bekräftat att de kommer att presentera Honor Magic 6 Pro för den europeiska marknaden i Barcelona (de släppte telefonen i Kina redan förra månaden) och det ser ut som att vi också kommer att få en bättre titt på Honors nya AI-funktioner på enheten.

Varumärket har också bekräftat att Porsche Design-versionen av dess senaste vikbara, Honor Magic V2, kommer att finnas tillgänglig vid MWC 2024. Honor tillkännagav nyligen ett samarbete med Gameloft som kommer att ge en vikbar version av Asphalt 9: Legends som blir tillgänglig på alla versioner av Magic V2 - något vi ser fram emot att få testa.

Huawei

(Image credit: Huawei)

Keynote-tid: söndagen den 25 februari kl. 16:30

I år kommer Huaweis MWC-närvaro att handla om att "utforska framtiden för 5G." Med andra ord kommer företaget inte att debutera några nya enheter i Barcelona; istället kommer vi sannolikt att få höra om deras senaste innovationer inom digital infrastruktur.

Nothing

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Keynote tid: Oklart

Nothing tillkännager sällan (om någonsin) nya produkter på MWC, men den London-baserade startupen brukar använda sig av Barcelona-mässan för att hinta om sina kommande lanseringar. Under 2022, till exempel, såg Nothings VD Carl Pei till att bli upptäckt med den ännu ej tillkännagivna Nothing Phone 1 och under 2023 höll Pei och Qualcomm en gemensam presskonferens där de bekräftade att Nothing Phone 2 skulle använda en Snapdragon 8-processor.

Så, kan årets MWC bjuda på någon ny hint kring Nothing Phone 3? Potentiellt, ja – men vi tror att det är mycket mer troligt att vi får se företagets budgettelefon Nothing Phone 2a presenteras istället.

Nokia / HMD Global

(Image credit: Future / James Ide )

Keynote-tid: söndagen den 25 februari kl. 12:30

Nokia är en stöttepelare i MWC. Förra året tillkännagav företaget sina telefoner Nokia G22, Nokia C22 och Nokia C32, så vi kan få se en efterträdare till en – eller alla tre – av dessa enheter under MWC 2024. Som sagt, det nämns inget om nya produkter på Nokias MWC-sida, så det kan hända att vi får se ett par B2B-tillkännagivanden istället.

Intressant nog meddelade Nokias moderbolag, HMD Global, nyligen planer på att sälja mobila enheter som bär dess mindre kända HMD-namn. HMD Global kommer fortfarande att tillverka Nokia-märkta telefoner, men företaget "värmer upp för att ge dig ännu mer, inklusive original HMD-enheter och telefoner från helt nya partnerskap."

Vi vet att HMD Global också kommer att hålla ett litet mindre lanseringsevent i Barcelona den 26 februari kl. 12:30, som vi kommer att delta vid, där vi hoppas få se det första av dessa "original HMD-enheter."

Motorola

Motorola visade upp den rullbara Motorola Rizr på MWC 2023. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Keynote tid: Oklart

Motorola presenterade en konceptuell, rullbar version av Motorola Rizr vid MWC 2023, som visades upp under mässan tillsammans med Motorola Defy 2 och Motorola Defy Satellite Link.

Motorola har ännu inte bekräftat att de kommer att delta i MWC i år, men varumärkets moderbolag, Lenovo, förbereder sig enligt uppgift för att debutera världens första transparenta bärbara dator i Barcelona denna månad, så vi tror att det finns en god chans att Motorola också kommer att vara med och ställa ut nya produkter (konceptuella eller på annat sätt) under mässan.

Xiaomi

Xiaomi kommer att dela ytterligare information om SU7 EV vid MWC 2024. (Image credit: Xiaomi)

Keynote-tid: söndagen den 25 februari kl. 16:00

Det verkar som att den kinesiska telefontillverkaren Xiaomi kommer att gå all-in under MWC 2024. Till att börja med har företaget bekräftat att Xiaomi 14-serien, bestående av Xiaomi 14 och Xiaomi 14 Ultra, kommer att tillkännages den 25 februari i Barcelona. Vi har också hört rykten om att en titan-klädd version av Ultra-modellen kan presenteras.

Vi förväntar oss också att Xiaomi kommer dela detaljer om sina nya enheter för smarta hem, där det största tillkännagivandet ser ut att komma i form av en fyrhjulig produkt. Xiaomis X-inlägg om MWC innehåller hashtaggen #HumanCarHome, så vi är övertygade om att vi kommer att se mer av företagets SU7 EV – ja, en elbil – i Barcelona.

"Xiaomi kommer att konkurrera med Porsche och Tesla och skapa en drömbil för den nya eran av bilindustrin," sade Xiaomis VD Lei Jun i ett uttalande nyligen, och att döma av de bekräftade specifikationerna för SU7 EV, kan det vara den hetaste produkten vi får se under MWC 2024.