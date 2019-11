Nu är äntligen YouTube VR-applikationen till Oculus Go här

Nästan två månader efter att det tillkännagavs under Oculus Connect-konferens i San Jose, har YouTube VR-applikationen äntligen blivit tillgänglig att ladda ned till Oculus Go VR-headsetet.

Samarbetet mellan de två ledande företagen inom VR-headset och Googles plattform för videor i 180 och 360 grader har verkat som en självklarhet, men YouTube VR har bara varit tillgängligt via Googles egna virtuella verklighetsplattform Daydream, innan applikationen började släppas till fler konkurrerande headset som Samsungs Gear VR tidigare i år.

Huruvida samarbetet med en del av sin konkurrens kommer att vara till Googles fördel eller inte återstår att se. Oavsett kommer det att bli riktigt spännande att använda applikationen på Oculus Go, om den visar sig vara det minsta lilla som videon för tillkännagivandet av YouTube VR under 2016 fick det att verka. Du kan kolla in videon själv nedan.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Du behöver faktiskt inte ett VR-headset för att kolla på videor i 360 grader via YouTube VR-applikationen. Du kan kolla på dem på din dator eller via en vanlig webbläsare också eller genom att vrida och vända på din mobil för att se varje vinkel av videon.

Att uppleva 360-graders videor på det här sättet ger såklart inte en lika uppslukande upplevelse och det kan snabbt bli tråkigt, för att inte tala om att du kommer att bli trött i armarna av att hålla upp mobilen hela tiden.

Därför kommer det vara mycket mer spännande att använda applikationen med Oculus Go, då du enkelt kan vrida och vända på huvudet istället för att se videon från vilken vinkel du vill.

Om du vill vandra bland gorillor i Kongo eller titta på din favoritsångare från backstage, kan Oculus Go vara det bästa sättet att hoppa in i världen av VR-videor. Allt du behöver göra är att ladda ned applikationen från Oculus Connect Store, sedan är du redo att köra.