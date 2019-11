World of Warcraft Classic lanserar under 2019 och kommer att ingå i prenumerationen

World of Warcraft Classic kommer enligt Blizzard att lansera under "sommaren 2019". Blizzard meddelade detta under deras årliga Blizzcon-konvention, där de avslöjade att servrarna kommer att finnas tillgängliga för alla spelare som har en aktiv World of Warcraft-prenumeration utan extra kostnad.

World of Warcraft Classic kommer göra det möjligt för spelare att uppleva spelets ursprungliga form, precis som det var för över 10 år sedan, innan diverse expansioner och spelförändringar introducerades. Classic kommer i synnerhet att grunda sig på Patch 1.12: Drums of War, som släpptes under 2006.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

World of Warcraft Classic is coming summer 2019, and will be included in your #Warcraft subscription. pic.twitter.com/SVXRtsol75November 2, 2018

Du kommer inte att behöva köpa ett separat spel för att prova på World of Warcraft Classic, istället kommer nya servrar att öppnas upp och göra det möjligt för spelare att hoppa in i världen av Classic. Det enda du behöver göra är att skapa en ny karaktär, då allt återgått till spelets grunder.

Även om Classic kommer att kännas som en nostalgisk resa, hade den ursprungliga versionen av World of Warcraft ett mycket lugnare tempo och var mycket mindre utmanande. Spelare gick alltså upp i level långsammare och hade mycket mindre innehåll tillgängligt. Med andra ord kommer det alltså att vara tidskrävande och kräva en hel del speltimmar, medan dagens World of Warcraft erbjuder funktioner som gör det både enklare och snabbare att gå upp i level.

World of Warcraft Classic kommer att lanseras under sommaren 2019, så vi gissar på någon gång mellan juni och augusti. Vi har redan provat på demon för Classic, så håll utkik här på TechRadar för att läsa om våra tankar kring den.