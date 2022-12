Re:Invent 2022 - Wētās framtid ligger i molnet

Från vänster till höger: Gretchen Libby (Director of visual compute, AWS), David Conley (Executive VFX producer, Weta FX), Nina Walsh (M&E Business Development Leader, AWS)

I år firar Wētā 30 år som företag. Många känner nog till historien om hur de grundades av Peter Jackson inför arbetet med Sagan om Ringen-trilogin. Lagom till arbetet med andra filmen i serien revolutionerade de motion capture-tekniken med Gollum, något som i sin tur övertygade James Cameron att göra Avatar med Wētā bakom effekterna.

Wētā var såklart med även när Avatar 2: the Way of Water skulle produceras, ett arbete som pågått sedan den första filmen hade premiär för tretton år sedan.

Under en session på Re:Invent fick vi veta mer om hur samarbetet vuxit fram. På plats fanns bland annat Wētās chef för specialeffekter, David Conley, och via länk fick vi höra vad producenten och James Camerons mångåriga parhäst Jon Landau hade att säga.

- Vi hade ingen aning om hur det skulle gå med Wētā när vi gjorde första Avatar, berättar Landau. Vi hade sett vad de gjort med Sagan om Ringen, men var osäkra på om det skulle hålla för en hel film. Men de levererade verkligen och inför arbetet med andra utmanade vi dem verkligen.

För krävande teknik

Men som filmens titel nämner innefattar filmen en hel del vatten, något som är notoriskt svårt och krävande att animera snyggt. Ovanpå det ställde James Cameron krav på fler karaktärer i bild samtidigt… i 48 bilder per sekund (mot traditionella 24)… i 3D (en bild per öga)… i både 4K- och 8K-upplösning.

- Det som visats i trailern är bara en liten del, förklarar Landau. I första filmen var det oftast bara två animerade personer i bild samtidigt. Nu har vi tio-femton personer i bild samtidigt och hur många statister som helst i bakgrunden.

De tekniska utmaningarna för att skapa filmen var helt enkelt enorma.

Så pass enorma att Wētās egen renderingsfarm slog i taket. Att bygga ut anläggningen hade involverat allt från krångliga kontrakt med myndigheterna till att behöva bygga om elnätet helt och hållet, samtidigt som det fanns en premiärdatum att hålla.

Lösningen blev ett samarbete med AWS för att utyttja molnet större beräkningskraft, men det var varken långt ifrån självklart eller en resa som gav omedelbara resultat.

- Vi vill aldrig begränsa oss i vad en filmskapare vill kunna göra, berättar David Conley. Det ledde fram till samarbetet med AWS. Men medan vi närmast förutsatte att de kunde leverera beräkningskraften vi behövde var det säkerheten vi hade mest frågor om. I Wētās egna anläggning kan vi ha hundra procent koll, hur skulle det fungera i molnet? Samtidigt har Disney en uppsättning säkerhetsregler och Cameron har lagt sig långt över det, eftersom en enda bildruta från filmen släppt vid fel tillfälle skulle kunna innebära katastrof.

Ganska snart stod det klart att säkerheten, som är en grundläggande del av AWS, uppfyllde kraven. Men då kom nästa utmaning.

- Effektjobb på den här skalan har inte gjorts i molnet tidigare, fortsätter han. Så för oss handlade det väldigt mycket om att lära oss samtidigt som vi gjorde det. Det tog 14 månader innan vi kunde få tillbaka de första bildrutorna och då var det som att se bilder på månen för första gången. Efter det rullade det på otroligt snabbt, trots att det hela tiden blev bde dubbleringar och fyrdubbleringar av resurserna vi behövde, eftersom vi inte gjort det här tidigare.

Skapar större möjligheter

(Image credit: Daniel Hessel) Jon Landau, producenten av Avatar: The Way of Water

Med andra Avatar färdig har de fått mer insikt i vad molnet kan erbjuda och ser positivt på framtiden.

- Det handlade väldigt mycket om att lära sig en teknik som inte riktigt gjorts förut, menar Landau. Men allt eftersom kommer fler och fler lära sig hantera den kommer det att öppna upp för idéer som inte varit möjliga tidigare. Samtidigt kommer det vara möjligt att göra fler filmprojekt.

Samtidigt har arbetet med AWS lett till en ny syn på arbetstider och kravet att vara på plats för Wētā.

- En stor del av den här filmen gjordes under coronarestriktionerna, säger Conley. Så redan där öppnades möjligheter för våra skapare att komma runt restriktionerna genom att arbeta mot AWS istället för att komma in på kontoret. Det är något som vi kommer att fortsätta med, för vi har redan nu sett vilka fantastiska resultat en nattmänniska kan åstadkomma när denne får jobba under tider denne är bekväm med, istället för att behöva vara på kontoret mellan nio och fem.