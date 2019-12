Webhallen startar nytt välgörenhetsinitiativ för spelintresserade barn och ungdomar

Nu i december kommer Webhallen att dra igång med sitt nya välgörenhetsinitiativ, vars mål är att dela med sig av spelglädjen till fler barn och ungdomar runtom i Sverige genom att skänka bort spel och konsoler.

Webhallens CMO, Fredrik Lindblad kommenterar på det nya initiativet: ”Det finns en stark spelkultur med många som har spelande som en del i sin vardag. Att det finns många barn och ungdomar som inte har samma möjlighet att ta del av detta tycker vi är orättvist och vill ändra på."

Det nya initiativet har fått namnet Spelgrytan och dess syfte är som tidigare nämnt att skänka både spel och konsoler till organisationer som arbetar med utsatta barn och ungdomar på platser där de tillbringar en stor del av sin tid. Detta kan vara allt från dagverksamheter, skyddade boenden, sjukhus och liknande.

Webhallen vill även försöka involvera sina kunder i det nya initiativet, som ofta vill hjälpa till att bidra om de har möjlighet. De menar att det idag finns en stor mängd spel och konsoler som bara ligger och dammar, och som kanske hade kommit till bättre användning och gett någon annan mer glädje. Gamla spel och konsoler som inte längre har något värde för en själv, kan göra en stor skillnad i någon annans liv.

Webhallen kommer i ett samarbete med sina kunder, Xbox och Playstation sätta ihop spelpaket, som genom organisationer som bland annat Sveriges Stadsmissioner, Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan kommer att skickas ut till verksamheter där de behövs som allra mest.

Så gör du för att bidra

Om du vill vara med och hjälpa till i välgörenheten, kan du lämna in spel och konsoler vid Webhallens fysiska butiker eller skicka in det via post.

Om du inte har några spel eller konsoler att skänka bort, men ändå vill bidra, kan du även välja att skänka pengar som oavkortat kommer att gå till ändamålet. Pengarna kommer att gå till att komplettera spelpaketen med fler spel och tillbehör.