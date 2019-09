Vi rankar de bästa iPhone 11-funktionerna det snackas om

Apple har gått ut med lanseringsdatumet för sin nya iPhone 11-serie, nämligen den 10 september. Vi förväntar oss att få se tre nya mobiler, men vilka är de bästa funktionerna det snackas om som eventuellt kommer att dyka upp på de nya iPhone 11, iPhone 11 Pro och iPhone 11R?

Detta är såklart bara vad vi förväntar oss att de nya mobilerna kommer att heta, då Apple ännu inte gått ut med något officiellt om sina nya iPhones - inte ens vad de kommer att heta. Om de följer i samma fotspår som fjolårets modeller, finns det många delar där de kan förbättras jämfört med iPhone XS, iPhone XS Max och iPhone XR.

För tillfället är vi tvungna att förlita oss på rykten och läckor, men vi kommer att få reda på allt om mobilerna inom en vecka. Det är dock fortfarande roligt att spekulera och gissa vart teknikjätten valt att lägga fokus, för att lyckas hålla kvar sina höga placeringar i vår topplista över bästa mobiler.

Här är vår topplista över funktioner som vi hoppas att få se från Apples nya iPhones 2019, rankade från mest till minst spännande.

Alleged next iPhone case moldings show what we discussed in our story last week in terms of new cameras. 3 on the high end, 2 on the new XR. Plus all models apparently getting a square, at least based on this one mold floating around. https://t.co/BhAFTZZL6u pic.twitter.com/QlNJTsApzXMay 13, 2019