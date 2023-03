Vi kan få se en iPhone SE 4 trots allt, då Apple verkar ha nya planer för mobilen

iPhone SE 4 (Öppnas i ny flik) lever.. kanske. I en nyligen publicerad Twitter-tråd uppgav den välkända Apple-analytikern Ming-Chi Kuo att teknikjätten återigen har tagit upp utvecklingen av iPhone SE 4 (Öppnas i ny flik) – två månader efter att den enligt uppgift lades ner.

Anledningen till att projektet lades ner i första hand, enligt Kuos inlägg på Medium (Öppnas i ny flik), var att Apple ville att deras mellanklassmodell skulle använda deras första interna 5G-basbandschip så att företaget inte skulle behöva förlita sig på Qualcomm. Men hårdvaran nådde helt enkelt inte upp till samma nivå som Qualcomms, så det hela lades ner i början av januari. Men nu verkar det som att Apple har kommit fram till en lösning (Öppnas i ny flik). Istället för att göra allt från grunden kommer iPhone SE 4 nu enligt uppgift vara en modifierad version av iPhone 14 (Öppnas i ny flik).

Kuo hävdar att enheten kommer att vara utrustad med det ovannämnda "basbandschippet producerat på en 4nm-process"; dock kommer den bara att stödja sub-6GHz 5G och inte det snabbare mmWave-spektrumet, precis som den tidigare modellen. Den största förändringen som Kuo påpekar är att mobilen kommer att ha en "OLED-skärm istället för en LCD". Ross Young (Öppnas i ny flik), en annan känd branschanalytiker, hävdar att skärmen kommer att tillhandahållas av den kinesiska tillverkaren BOE Technology. Massproduktionen, förutsatt att utvecklingen går enligt planerna, kommer att dra igång någon gång under första halvåret 2024.

Apples planer framöver

Resten av Twitter-tråden hintar om Apples kommande planer. Läckan fortsätter med att säga att det fortfarande inte är bestämt om den framtida iPhone 16-serien kommer att använda det nya chippet. Företaget försöker för närvarande klura ut några "tekniska hinder [relaterade] till mmWave och satellitkommunikation." Men om det lyckas lösa detta, förutspår Kuo att klyftan mellan Apple och Qualcomm kommer att växa eftersom Qualcomms hårdvara inte längre kommer att vara nödvändig. Om allt går enligt planerna, spekulerar till och med läckan att vi kan få se iPads och Apple Watches göra sig av med Qualcomm-chipset till förmån för Apples egna.

Det är i stort sett allt som vi kan plocka från Twitter-tråden. Det är okänt hur mycket av iPhone 14-modellens funktioner, som Emergency SOS via Satellite (Öppnas i ny flik), eller hårdvara som kan komma att användas i den kommande mobilen. Priset förblir också ett mysterium. För jämförelsens skull lanserades iPhone SE 3 redan i mars 2022 (Öppnas i ny flik) med en startprislapp på 5 690 kronor. Om du är på jakt efter en ny mobil redan nu, kan du kolla in vår topplista över de bästa mobilerna (Öppnas i ny flik) och de bästa billiga mobilerna (Öppnas i ny flik) just nu för lite tips.