Uppföljaren till Huawei Mate X kan bli väldigt lik Samsung Galaxy Fold

Huawei Mate X sticker ut bland vikbara mobiler då det är den enda som viks ned med huvudskärmen på utsidan, medan de allra flesta viks inåt över sina primära skärmar. Men nu verkar det alltså som att mobilens efterföljare kommer att byta design.

Detta kommer från Ross Young, en analytiker och läcka som ofta kommenterar på mobilskärmar och som laddade upp information på Twitter om en mobil han kallar för "Mate X2". Enligt Young kommer mobilen att ha en skärm som viks inåt och som använder delar från Samsung och BOE.

Det hade inneburit att Huawei Mate X2 blivit väldigt lik Samsung Galaxy Fold, som har en skärm som viks inåt. Young jämför faktiskt den kommande modellen med den nyligen tillkännagivna Galaxy Z Fold 2.

Om mobilen faktiskt får den här designen, hade det gett den vikbara mobilen en mycket mer konventionell design jämfört med dess föregångare - och möjligen även en mer hållbar design, då en yttre skärm har mycket enklare att få repor och skador.

Vi kommer dock bli tvungna att vänta och se innan vi kan säga något mer säkerhet om mobilen.

Mate X2 is in-folding like the Z Fold 2 and will be sourced from Samsung and BOE. No UTG, CPI instead. But perhaps you already knew all that...:)August 7, 2020