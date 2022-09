Unboxing-video av Pixel 7 Pro visar upp Googles kommande flaggskeppsmobil

Det är allmänt förväntat att Google Pixel 7 (opens in new tab) och Google Pixel 7 Pro kommer att få en fullständig lansering i oktober, efter att deras existens officiellt tillkännagavs på Google IO 2022 (opens in new tab) i maj, men mer information om dessa mobiler fortsätter att läcka ut.

Nu har vi fått en kort men intressant unboxing-video av Pixel 7 Pro (opens in new tab) att dela med dig. Den laddades upp av Gadgetfull BD (via 9to5Google (opens in new tab)) och visar upp en helt ny svart version av mobilen när den glider ur sin redan öppnade förpackning.

Den 44 sekunder långa videon visar oss även Google-logon när enheten startar upp, och sedan visas Pixel-inställningsskärmen. Klippet går dock inte längre än så, så vi hinner inte få en titt på Android 13 (opens in new tab)-programvaran ombord.

Vad vi vet hittills

Detta är ett unboxing-klipp som Pixel-fans definitivt kommer att vilja kolla in, men det är inte särskilt upplysande när det gäller att berätta något mer om mobilen som vi inte visste tidigare – Google har trots allt redan visat upp mobilens design.

Men att få se den faktiska enheten i den verkliga världen gör dock skillnad. Google Pixel 7 Pro förväntas matcha Google Pixel 6 Pro (opens in new tab) när det gäller fysisk storlek, med en 6,71-tums skärm på framsidan. Precis som sin föregångare kommer Pixel 7 Pro också att ha en bakre kamera bestående av tre sensorer.

Det kommer att bli interna uppgraderingar, där både Pixel 7 och Pixel 7 Pro kommer att drivas av den andra generationens Tensor-chipset som utvecklats av Google och Samsung. När det gäller de andra nyckelspecifikationerna blir vi tvungna att vänta tills den fullständiga lanseringen för att få reda på dessa.

Det blir Google vs Apple - igen

Det pågår viss debatt om exakt när Pixel 7 och Pixel 7 Pro kommer att få en fullständig och officiell lansering: tidigare Pixel-mobiler har vanligtvis lanserats i oktober (opens in new tab), men det har dykt upp rykten om att Google kommer att släppa sina nya mobiler för 2022 i september istället.

Det skulle naturligtvis placera lanseringen av Pixel 7 ännu närmare lanseringen av den nya iPhone 14 (opens in new tab). Vi vet att Apple kommer att hålla ett lanseringsevenemang den 7 september och även om det inte finns någon officiell bekräftelse ännu, hade det varit en stor överraskning om företagets nya iPhones inte dök upp under det evenemanget.

Det verkar som om Apple kommer att spara många av de viktigaste uppgraderingarna för Pro-modellerna (opens in new tab) i år: de kommer enligt rykten att få snabbare processorer och några viktiga designjusteringar, såväl som de vanliga extra kamerafunktionerna.

Även om vi skulle säga att Google Pixel-serien är ikapp Apple iPhone när det gäller hårdvaru- och mjukvarukvalitet, har den fortfarande en bit kvar att gå – och så det kommer att bli spännande att se vad de båda företagen har att visa upp de kommande månaderna.