Twitter kommer snart låta dig se din tidslinje i en logisk, kronologisk ordning igen

Är du trött på att gamla inlägg dyker upp på din tidslinje "fall du råkat missa dem"? Då har vi goda nyheter, då Twitter nämligen bestämt sig för att låta dig gå tillbaka till den gamla kronologiska tidslinjen, så du slipper se gamla inlägg som laddades upp medan du var offline.

Uppdateringen kommer att rulla ut under de kommande veckorna. När den finns ute är allt du behöver göra att klicka i rutan som är markerad med "Show the best tweets first".

Tidigare hade denna inställning en begränsad effekt och Twitter kunde fortfarande fylla på med äldre inlägg som blivit populära medan du var borta och inlägg från användare du följde.

Nu kommer allt detta att försvinna och ditt flöde kommer att se ut som det gjorde innan 2016, som var då Twitter implementerade sin algoritm för rekommendationer.

En välkommen valmöjlighet

"Vi har upptäckt att användare tycker att Twitter är mer användbart och relevant om de får se de bästa inläggen först. Vi har dock fått feedback från en del användare, som ibland föredrar att få se de nyaste inläggen först," säger Twitter.

"Vårt mål med tidslinjen är att hitta en balans mellan de nyaste inläggen och de mest populära inläggen som du sannolikt bryr dig om, men vi lyckas inte alltid att hitta den rätta balansen. Därför arbetar vi för att kunna erbjuda alla användare ett enkelt sätt att växla mellan en tidslinje som visar de mest relevanta inläggen först och en tidslinje som enbart består av de senaste inläggen. Vi kommer att testa den här funktionen under de kommande veckorna."

Facebook har också problem att hitta en balans i sin algoritm för att ge sina användare en relevant tidslinje, därför är det intressant att se Twitter bestämma sig för det motsatta tillvägagångssättet genom att ge användarna själva valet att inaktivera de automatiska förslagen helt och hållet. Enligt oss är valmöjligheten att aktivera en kronologisk tidslinje väldigt välkommen och är något som känns vettigt, speciellt med tanke på att det är en hemsida som i princip fungerar som ett chattrum när den är som allra aktivast.

Via The Verge