Trailern för Five Nights at Freddy's-filmen är här - och en detalj får stor kritik

Five Nights at Freddys-filmen kommer att anlända lagom till Halloween.

Vi har fått en första teasertrailer för Five Night at Freddy's-filmen och den ser överraskande bra ut. Efter att ha varit fast i utvecklingslimbo i flera år, verkar det som att Universal och Blumhouse Productions äntligen är redo att dela den här liveaction filmatiseringen med världen. Det är tydligt att stor omsorg och arbete har lagts ned för att säkerställa att den liknar Scott Cawthons ikoniska skräckspelsserie så mycket som möjligt.

För de som inte är bekanta med spelserien: Five Nights at Freddy's låter dig spela som Mike Schmidt, en nyrekryterad säkerhetsvakt som tvingas överleva sex nätter på den titulära pizzerian när dess djurliknande maskotar vaknar till liv under nätterna.

Spelserien blev omedelbart populär när den först släpptes 2014 och har fortsatt att vara en betydande influens inom genren för indieskräckspel sedan dess. Five Nights at Freddy's-serien består nu av åtta huvudspel, samt fyra spinoff-spel, massor av merchandise, en bokserie i samma universum och en hel drös med kopior, som One Night at Flumpty's.

Filmen kommer att utgå från spelseriens början, med Josh Hutcherson (The Hunger Games) i rollen som Mike Schmidt, säkerhetsvakten som börjar på ett nattjobb på Freddy Fazbear's Pizza och upptäcker deras fyra maskotar – Freddy Fazbear, Bonnie the Bunny, Chica the Chicken och Foxy the Pirate Fox – vaknar till liv under nätterna och dödar dem som fortfarande är där efter midnatt.

Matthew Lillard (Scooby-Doo från 2002) ansluter sig till Hutcherson som seriens ikoniska skurk William Afton. Scott Cawthon har varit med och skrivit manuset tillsammans med Emma Tammi (Into the Dark) och Seth Cuddeback (Mateo). Tammi regisserar även filmen. Five Nights at Freddy's kommer att ha premiär på biografer den 27 oktober, precis i tid till Halloween.

Fans har ett stort klagomål

Äntligen får vi se en film med Josh Hutcherson igen! (Image credit: Universal Pictures/Blumhouse)

Med tanke på spelseriens hängivna fans, har Five Nights at Freddy's-filmen blivit varmt mottagen av entusiastiska fans över internet. Många har hyllat dess indie-skräck-estetik, maskotarnas autentiska utseende och den övergripande stämningen i trailern. Det finns dock en detalj i teasern - och därmed också i filmen - som fansen inte är nöjda med: maskotarnas röda ögon.

Det finns en tydlig anledning till varför maskotarnas ögon ändrar färg när de är i attackläge. För det första får det dem att se onda ut. Dessutom skiljer det de två lägen de har: deras dagliga, fredliga läge (med vita ögon) när restaurangen är öppen och familjer kommer för att äta pizza, och deras onda läge under nätterna. Färgförändringen av ögonen är helt enkelt en visuell hint för att hjälpa publiken att avgöra om maskotarna är fredliga eller inte.

Trots det är dedikerade FNAF-fans inte imponerade av denna detalj. På FNAF Reddit-sidan har användare uttryckt sitt missnöje med användningen av röda ögon för att indikera när maskotarna jagar människor för att döda dem.

"Jag måste vara ärlig, jag gillar inte riktigt grejen med de röda ögonen", skrev MichalTygrys, medan NotAThrowaway1911 skrev: "Röda ögon är det enda jag har att klaga på i denna trailer".

Andra användare, inklusive newslender19, ShuckU, MrDitkovichNeedsRent och Neebrasc, höll med om detta och kallade designen med röda ögon för "generisk", "klyschig och förutsägbar" och "fånig". Fler användare höll med om detta och tyckte att filmatiseringen borde ha behållit de vita ögonen oavsett vilket läge maskotarna befinner sig i (precis som i spelen).

Enligt alla andra mått ser det dock ut som att FNAF-filmen kommer att vara så trogen spelserien som möjligt - och det är bra. Vi har redan sett hur spelbaserade filmer som i stort sett är kopior, som Super Mario Bros-filmen och de två Sonic the Hedgehog-filmerna, har blivit enorma framgångar över hela världen och dragit in miljarder dollar. Nu verkar det som att Five Night at Freddy's-filmen kan bli nästa stora hit inom spelbaserade filmer och vi ser fram emot att få se den.