Trailern för Death Stranding 2 är lika konstig som förväntat

Death Stranding 2 kommer inte som någon större överraskning. Redan i maj sade skådespelaren Norman Reedus att han medverkade i en uppföljare, men nu har vi fått ett officiellt tillkännagivande och den allra första trailern för det kommande spelet. Man kan lugnt säga att trailern lever upp till sina förväntningar om att vara minst lika konstig som det första spelet.

Vi ska göra vårt bästa för att beskriva vad som händer i den tillkännagivande trailern för Death Stranding 2, men det kanske är bäst att du kollar in den själv här nedanför. Men om vi ska sammanfatta trailern i korthet får vi se män i röda rustningar bryta sig in i en underjordisk anläggning och Lea Sydoux flyr från dem på en enhjulad motorcykel. Hon blir skjuten och vi får se en bebis som gråter svarta tårar inuti en livmoder. Sedan går en vithårig Norman Reedus upp för några trappor och ser ett flygande fartyg stiga upp ur en sjö av bläck. Något som känns oklart? Som sagt, det är nog bäst att du kollar in trailern själv:

Efter att ha spelat igenom det första Death Stranding, känns trailern något luddig. En kampanj på cirka 40 timmar bör ge oss tillräckligt med information för att kunna klura ut vissa delar av en trailer för en uppföljare, men det är inte direkt något i den här trailern som har en tydlig koppling till det tidigare spelet, bortsett från de återkommande karaktärerna.

Handlingen i slutet av Death Stranding knöt ihop alla trådar, bland annat för Mads Mikkelsens karaktär. Hans frånvaro från Death Stranding 2-trailern kan vara ett tecken på att han inte kommer tillbaka. Istället kan fokus för det nya spelet eventuellt vara på Sam när han försöker bygga upp Amerika igen, efter att ha byggt ett nätverk som sträcker sig från kust till kust. Men oavsett vad det blir, känner vi oss säkra på att Hideo Kojima kommer att leverera något sjukt konstigt - och helt suveränt.