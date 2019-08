Touch ID kan komma tillbaka på framtida iPhones, men inte på iPhone 11

Ett patent som upptäcktes i maj tyder på att Apple arbetar på en ny teknologi, så de kan inkludera en unik fingeravtrycksläsare i skärmen på framtida iPhones, men nu föreslår en ny rapport från idag att teknologin inte kommer att vara redo för iPhone 11.

Enligt den trovärdiga analytikern Ming-Chi Kuo (enligt anteckningar som erhölls av MacRumors), är den nuvarande uppfattningen att Apple kommer att introducera den nya funktionen på de nya iPhones som släpps under 2021.

Kuos information baseras på en serie patent som skickats in för teknologin. Det är dock värt att ta med en nypa salt, då teknologin inte är garanterad att finnas med på en framtida iPhone överhuvudtaget.

I Kuos anteckningar står det: "När det gäller teknologi, förutspår vi att fyra tekniska problem med FOD kommer att förbättras avsevärt under de kommande 12-18 månaderna, inklusive modultjockled, avkänningsområde, strömförbrukning och laminering".

"Därför tror vi att Apple kommer att lansera en ny iPhone utrustad med både Face ID och FOD, för att förbättra säkerheten och bekvämligheten".

Om gissningen på 12-18 månader stämmer, innebär det att sannolikt att teknologin inte kommer att vara redo i tid för årets iPhone 11 eller för iPhone 12 som förväntas lanseras under 2020.

Några år kvar

Ett av patenten för den nya teknologin till fingeravtrycksläsaren i skärmen använder en funktion som kallas för "acoustic imaging", som gör att du kan placera fingret var som helst på mobilens skärm för att låsa upp den.

Det skiljer sig från hur funktionen fungerar på nuvarande Android-enheter, där du är tvungen att placera fingret i ett specifikt område för att kunna låsa upp enheten.

Om Apple går över till en kombination av Face ID och Touch ID för att låsa upp enheter, blir det förmodligen enklare att använda din iPhone, men deras teknologi för ansiktsigenkänning fungerar redan så bra att den genomsnittliga användaren inte kommer att märka en särskilt stor skillnad.

Det finns också en chans att Apple kommer att hålla sig till bara ansiktsigenkänning för sina bästa iPhones och sedan introducera en billigare iPhone med en fingeravtrycksläsare.

Det är något som tidigare rapporterats av den kinesiska nyhetssidan Caijing (enligt The Global Times) med information från leveranskedjan.

Så möjligheten finns att en framtida billigare iPhone kommer att få teknologin, men förvänta dig som sagt inte att se teknologin på de nya iPhones som tillkännages snart.

