Tidiga renderingar av Motorola P40 Play har läckt

Nu verkar det som att Motorola kan bli det första företaget att släppa en fungerande 5G-mobil, men de riktar fortfarande in sig på en marknad för billiga mobiler, något som läckta renderingar av Motorola P40 Play bekräftar.

Renderingarna kommer från den trovärdiga läckan OnLeaks på Twitter på uppdrag från CompareRaja och visar upp både fram- och baksidan av enheten, som verkar vara en budgetenhet i en större grad än vad vi tidigare trott.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Framsidan av enheten visar upp en skärm med en droppformad flärp, med en något bred ram längst ned på skärmen. På baksidan av enheten går det att se en dubbelkamera, en högt placerad fingeravtrycksläsare och högtalare längst ned.

Även om det är svårt att se, finns det en ingång för ett micro USB längst ned på ramen, samt ett 3,5 millimeters hörlursuttag högst upp.

And now comes your very first look at what I guess will be launched as the #Motorola Moto P30 Play successor and thus, as the #MotorolaP40Play. As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions + few specs on behalf of my Friends over @compareraja -> https://t.co/Gl0LaVuWv5 pic.twitter.com/sMu4XDN2fyApril 4, 2019