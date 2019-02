Stardew Valley-uppdateringen kommer gå live nästa vecka

Det var sent under april i år som utvecklaren Concerned Ape gick ut på Twitter och avslöjade att den kommande stora uppdateringen fanns ute i beta, som bland annat skulle introducera möjligheten till multiplayer, som skulle låta dig bjuda in upp till tre andra spelare till din farm.

Det har alltså gått att spela betan och prova på allt det nya i spelet sedan april, men nu har utvecklarna äntligen bestämt sig för att det är dags att gå live med den, efter en rad buggfixar och justeringar.

Alla som varit oroliga att förlora sina sparade filer vid eventuella krascher i betan, kan glädjas över att det nya innehållet officiellt kommer att finnas tillgängligt för PC, Mac och Linux från och med den 1 augusti.

Om du helt och hållet missat nyheten om den senaste uppdateringen eller vill fräscha upp minnet om vad som är nytt innan den går live officiellt, kan du läsa allt du behöver veta om uppdateringen här.