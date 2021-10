Spotify HiFi: lanseringsdatum, pris, kvalitet, funktionalitet och rykten

När Spotify HiFi lanseras senare i år kommer du kunna lyssna på dina favoritlåtar i förlustfri CD-kvalitet. Detta är ett stort steg för Spotify, som i och med detta kommer att kunna erbjuda lika hög ljudkvalitet som flera av konkurrenterna redan gör.

Enligt Spotify själva är högkvalitativ streaming en av de funktioner som flest användare efterfrågar. Tidigare har den högsta ljudkvaliteten som erbjudits på musiktjänsten varit 320 kbps.

Högupplöst ljud är också något som både Apple och Amazon har tagit tag i på senare tid, i och med Apple Lossless Audio och Amazon Music HD som finns tillgängliga för abonnenter av Apple Music och Amazon Music Unlimited utan extra kostnad, vilket kan vara ett tecken på att de förbereder sig för lanseringen av Spotify HiFi.

Det mesta tyder på att en lansering av Spotify HiFi är nära förestående. Vi har sett skärmdumpar av Spotify HiFi logotypen i appen och även en Spotify HiFi-video som läcktes av en Redditor.

Dessvärre verkar det som att tjänsten bara kommer att lanseras på "utvalda marknader", och även om Spotify inte har sagt exakt hur mycket den nya tjänsten kommer att kosta, verkar det som om det handlar om ett dyrare abonnemang än Spotify Premium, som i dag kostar 109 kronor i månaden.

De goda nyheterna är att vi har anledning att tro att Spotify HiFi-låtarna kommer att kunna sparas och laddas ner till dina enheter för offline-lyssning, vilket innebär att du bör kunna ta med dig ditt nya förlustfria musikbibliotek överallt.

Är du redo att höja ljudkvaliteten på dina låtar? Här är allt vi vet om Spotify HiFi.

Spotify HiFi: en smygtitt?

TechRadar fick nyligen ta del av bilder på Spotify HiFi från en läsare. Vi har inte själva kunnat bekräfta att bilderna är äkta, men kvaliteten, typsnittet och innehållet tyder starkt på det.

Bilderna visar HiFi-symbolen i det nedre högra hörnet av appen. De innehåller text om att musiken spelas i 16-bitars/44,1 kHz-kvalitet – även om läsaren menar att så inte var fallet.

Bild 1 av 5 (Image credit: TechRadar Reader) Bild 2 av 5 (Image credit: TechRadar Reader) Bild 3 av 5 (Image credit: TechRadar Reader) Bild 4 av 5 (Image credit: TechRadar Reader) Bild 5 av 5 (Image credit: TechRadar Reader)

Senare läckte en video som visar en demonstration av det nya streamingläget. Den publicerades av Reddit-användaren Nickx000x (via What Hi-Fi?) med texten "Here's a sneak peek at the upcoming HiFi onboarding process from modifying the app", och verkar mycket riktigt ge potentiella HiFi-användare en bakom kulisserna-visning av tjänsten:

Även om Spotify inte har bekräftat att videon är legitim, tyder det faktum att den har läckt ut på att det nya HiFi-läget kommer att lanseras mycket snart. Spotify hävdade i alla fall att tjänsten skulle vara tillgänglig "senare under 2021" när den först tillkännagavs, så ett nära förestående lanseringsdatum är verkligen inte uteslutet.

När lanseras Spotify HiFi?

Enligt ett blogginlägg på Spotify med titeln "Five Things to Know About Spotify HiFi" kommer den nya tjänsten att lanseras någon gång under 2021 och finnas tillgänglig som en uppgradering från Premium.

"Senare i år kommer Premium-abonnenter på utvalda marknader att kunna uppgradera ljudkvaliteten till Spotify HiFi och höra sina favoritlåtar på det sätt som artisterna tänkt sig."

Vi har dock väntat ganska länge på en ny officiell uppdatering, och i och med att slutet av 2021 närmar sig snabbt börjar Spotify få ont om tid att hålla sitt löfte.

Det är också värt att notera att de skriver "på utvalda marknader", då det betyder att vi inte kommer att få se Spotify HiFi lanseras på alla marknader samtidigt. När Spotify tidigare har lanserat nya funktioner har man börjat med USA och Europa, men nu när tjänsten är tillgänglig i 80 nya länder är det svårt att säga vilka som kommer att vara bland de första att få den nya tjänsten.

Ett annat bekymmer angående lanseringen Spotify HiFi är att det är osannolikt att alla Spotify Connect-enheter kommer att få uppgraderingen samtidigt. Det innebär att vissa enheter som till exempel Sonos One och PS5 kan få den långt före dina äldre prylar.

Slutsatsen vi drar blir således att det verkar som att tjänsten kommer att lanseras i år på något sätt, men vilka enheter som kommer att få stöd redan 2021 är fortfarande osäkert.

Hur mycket kommer Spotify HiFi att kosta?

Vi har ännu inte sett något officiellt pris för Spotify HiFi. Företaget säger att det kommer att presentera mer exakta detaljer senare i år, så för tillfället kan vi bara spekulera.

Vår gissning är att Spotify HiFi kommer att kosta mellan 150 och 200 kronor. Vi vet med säkerhet att det kommer att bli dyrare än Spotify Premium, som kostar 109 kronor månaden, så vi förutsätter att vi kommer behöva punga ut med åtminstone en femtiolapp extra för HiFi.



En annan aspekt som troligtvis kommer att avgöra kostnaden för Spotify HiFi är konkurrenterna. Ett Tidal HiFi-abonnemang kostar 199 kronor i månaden, men Deezer, Amazon Music Unlimited och Apple Music är lite billigare och inkluderar samtidigt förlustfri streaming. Det är inte omöjligt att Spotify åtminstone lägger sig lägre än Tidal i sin prissättning.

Streamingkvalitet

Hur bra kommer Spotify HiFi att låta? Enligt uppgift ska det låta minst lika bra som en CD – kanske till och med lite bättre.

Enligt Spotify kommer Spotify HiFi att strömma musik i CD-kvalitet till dina enheter. Helst ska enheterna vara anslutna till ett nätverk och kunna använda Spotify Connect, annars måste du skicka ljudet via Bluetooth, vilket sannolikt kommer att försämra kvaliteten.

HiFi är hur som helst mycket bättre än Spotifys nuvarande erbjudande på 320 kbps och kommer troligen att tillföra tjänsten ljudkvalitet i nivå med Tidal, Deezer och kanske till och med Apples Digital Masters.

På tal om Apples Digital Masters finns det alltid en chans att Spotify också kan erbjuda bättre än CD-kvalitet, med 96 kHz/24-bitars ljud, men det är inget vi förväntar oss.

Men vad betyder egentligen allt detta? Förlustfria ljudformat innehåller mer detaljer och data än deras komprimerade motsvarigheter. Det innebär att du kan höra nya detaljer i låtar som du aldrig har hört förut och som annars skulle ha försvunnit i komprimeringsprocessen. Du kan också uppleva att ljudbilden känns större och klarare, även om mycket av det också beror på vilka hörlurar eller högtalare du använder.

Musikkatalog

Den mest oklara detaljen om Spotify HiFi är hur många, och vilka, låtar från Spotifys mer än 30 miljoner låtar som kommer att omfattas.

Vi räknar inte med att alla låtar i Spotifys enorma katalog kommer att få förbättrad kvalitet, men det kan mycket väl handla om miljontals låtar.

Bland dessa kommer troligen de populäraste låtarna från stora skivbolag, som redan distribuerar filerna i de här formaten till andra tjänster, ingå, medan musik från mindre bolag och äldre titlar inte omfattas, åtminstone inte till en början.

Vi kommer definitivt att hålla öronen öppna för mer information om vilka låtar som kommer att ingå i Spotify HiFi. Tills vidare gör du klokt i att vänta med att kasta alla dina CD-skivor.

En sak vi kan konstatera med säkerhet är att du kommer kunna ta med dig musik från Spotify HiFi på resande fot, även där det inte finns någon nätverkstäckning. Färska skärmdumpar från Spotify HiFi visar att nedladdningsfunktionen kommer att fungera även för HiFi-låtar, och Spotify rekommenderar att du använder dig av den om du reser någonstans med dålig mottagning.