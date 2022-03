Spider-Man: Across the Spider-Verse kan få en koppling till MCU

Spider-Man: Across the Spider-Verse (del 1) kan vara kopplad till Marvel Cinematic Universe (MCU). Detta är vad filmens skapare har antytt.

Filmmakarduon Phil Lord och Chris Miller antydde i ett avsnitt av podcasten Happy Sad Confused att händelserna i Spider-Man: No Way Home – där vi fick se Peter Parker och Doctor Strange oavsiktligt öppna multiversumet – kan få konsekvenser för Miles Morales och Gwen Stacey i den kommande Sony-filmen.

"Multiversumet är väldigt omfattande", sa Miller, "och allt växer... Varför skulle man föreställa sig att i ett multiversum, där det finns så många möjligheter, att saker inte kopplade till varandra?"

"Allt är möjligt, utom det enda som alla vill", sa Lord sarkastiskt.

Across the Spider-Verse är den första av två uppföljare till Spider-Man: Into the Spider-Verse från 2018. Här ser vi Miles (Shameik Moore) och Gwen (Hailee Steinfeld) resa genom Spider-verse och olika dimensioner samt, naturligtvis, också stöta på olika inkarnationer av den berömda nätslingaren som filmen är uppkallad efter.

Vi vet redan att Spider-Man: 2099 (med Oscar Issacs röst) kommer att dyka upp i den kommande filmen efter att ha presenterats i den första trailern. Den japanska realfilmsversionen från 1979 av Spider-Man verkar också kunna dyka upp, efter att ett Twittermeddelande från Lord under 2019 kan ha avslöjat karaktärens medverkan.

He’s designed!November 5, 2019 See more

Vi vet att vi i Across the Spider-Verse kommer att möta olika designformer för varje dimension, efter att Lord och Miller sagt till Collider att var och en av dem skulle "upplevas som om olika konstnärer hade skapat dem".

Avslutningsvis: kommer den nätslingande Tom Holland göra ett gästspel?

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Efter radarparets senaste antydan om Across the Spider-Verse är listan över möjligheter lång.

Det spekuleras redan flitigt om att No Way Home-stjärnorna Tom Holland och Zendaya kommer att dyka upp i filmen. Och även om både Lord och Miller undvek frågan om deras deltagande i den tidigare nämnda Collider-intervjun, bådar den bekräftade, men lika obekräftade, inkluderingen av Marvels multiversum gott för oss att få se Holland i action återigen.

Skådespelarna verkade åtminstone vara öppna för idén. Under pressturnén för No Way Home sa både Holland och Zendaya att "de väntar på ett telefonsamtal" när det gäller att låna ut sina röster till det animerade Spider-Verse.

Även om en, eller båda, skådespelarna från Marvels superpar dyker upp, förväntar vi oss inte att deras framträdande kommer att spela en avgörande roll för handlingen i Across the Spider-Verse. I podcasten Happy Sad Confused förklarade Lord att hans teams uppgift är att berätta nya och spännande historier om Spider-Man, samtidigt som han erkänner populariteten hos den större Spider-franchisen.

"Författarna och regissör(erna) är alla vänner till oss, så vi är alla bekanta när det kommer till vad som händer [i andra filmer]," sa Lord. "Och vi ser alltid till att inte trampa varandra på tårna och berätta olika typer av historier, eller använda olika teman – för publiken vill ha en originell historia som känns ny och intressant, och det är vårt jobb att ge dem det."

Därmed är det tydligt att Across the Spider-Verse syftar till att ge publiken vad de vill ha, samtidigt som de bryter ny mark för den flera decennier gamla figuren. Och eftersom Across the Spider-Verse (del 2) är på väg, har franchisen aldrig varit i bättre slag.