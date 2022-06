Sony Xperia 5 IV kan fortfarande vara på väg – med stora uppgraderingar

Vi befarade att vi inte skulle få se någon Sony Xperia 5 IV (opens in new tab), med tanke på att mobilen inte tillkännagavs tillsammans med Sony Xperia 1 IV (opens in new tab), men nu tyder en ny läcka på att Sonys kompakta flaggskeppsserie kommer att fortsätta trots allt.

Det var Sumahodigest (opens in new tab) som upptäckte ett inlägg på Weibo (opens in new tab), som innehåller en ofullständig specifikationslista för Sony Xperia 5 IV. Närvaron av en sådan specifikationslista tyder på att mobilen fortfarande är under utveckling, men innehållet i listan låter redan lovande.

Tydligen kommer Xperia 5 IV att ha samma kameror som Sony Xperia 1 IV, vilket innebär en vidvinkelskamera på 12 MP en ultravidvinkelskamera på 12 MP och kanske mest spännande – en telefotokamera på 12 MP, som sömlöst kan röra sig mellan en 85 mm och 125 mm optisk zoom. Det motsvarar mellan 3,5x och 5,2x zoom i förhållande till huvudobjektivets brännvidd.

Utöver det sägs Sony Xperia 5 IV också finnas i konfigurationer med antingen 8 GB och 12 GB RAM– där det sistnämnda är 4 GB mer än vad du kan få i Sony Xperia 5 III (opens in new tab) och en matchning för Xperia 1 IV.

Batteriet kan också matcha Xperia 1 IV på 5 000 mAh och det stöder tydligen trådlös laddning, vilket den tidigare modellen inte har.

Ett Snapdragon 8 Gen 1-chipset finns också listat, liksom en 6,1-tumsskärm och antingen 128 GB eller 256 GB lagringsutrymme. Intressant nog nämns Android 13 (opens in new tab) också, men det har ett frågetecken bredvid sig, så källan är förmodligen inte helt säker på det.

Vi rekommenderar att du tar allt detta med en nypa salt, speciellt eftersom källan inte har läckt ut något tidigare, så de har inte direkt någon meritlista ännu. En annan röd flagga är att det här inlägget verkar ha raderats. Istället har ett annat inlägg skapats som hävdar att Sony Xperia 5 IV existerar, men att en annan mobil från Sony förmodligen kommer att släppas innan den.

En lång väntan på en spännande mobil

Förutsatt att den här källan har rätt i sitt påstående om att en annan Sony-mobil kommer att dyka upp före Xperia 5 IV, kan det betyda att Xperia 5 IV fortfarande är ganska långt ifrån en lansering.

Omnämnandet av att den eventuellt kommer att köra Android 13 är ytterligare ett tecken på det, eftersom denna programvara inte förväntas bli tillgänglig förrän i oktober. I listan över specifikationer nämnde de dock att Xperia 5 IV är "nära produktionsstart".

Allt detta tyder på att vi troligen kommer att behöva vänta ett par månader på att få se mobilen. Med tanke på att Sony Xperia 5 III inte kom ut i butiker förrän i januari i år, kan vi till och med behöva vänta till början av 2023. Men det är bara spekulationer.

Sony Xperia 5 IV kan dock vara värd att vänta på, eftersom det låter som att dess specifikationer är väldigt lika dem vi hittar på Xperia 1 IV, men om tidigare modeller är något att gå efter kommer den med största sannolikhet att bli lite billigare. Det är en viktig poäng, eftersom Xperia 1 IV är överdrivet dyr.

Om Sony dessutom lyckas packa in en del av de kreativa verktygen som de har på sitt flaggskepp på toppnivå, kan Xperia 5 IV bli företagets mest spännande mobil på ett bra tag.

Via NotebookCheck (opens in new tab)