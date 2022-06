Sennheiser släpper ett par hörlurar med tre gånger så lång batteritid som AirPods Max

Om du funderat på att köpa ett par Apple AirPods Max (opens in new tab) eller ett annat par av de bästa over-ear-hörlurarna (opens in new tab) just nu, bör du läsa det här först. Ett nytt par hörlurar i absolut toppklass kan nämligen vara på väg och kommer att släppas i augusti.

Sennheiser har precis hintat om sina Momentum 4 Wireless brusreducerande over-ear-hörlurar inför deras nu bekräftade globala ankomst i augusti.

Det tyska varumärket har ganska kortfattat avslöjat de första officiella bilderna och detaljerna om sina efterlängtade trådlösa hörlurar, som är efterföljarna till Momentum 3 Wireless från 2019. Vi har fått några av hörlurarnas nyckelspecifikationer, varav en är riktigt imponerande.

Tre år är en ganska lång väntan mellan lanseringar i den ständigt föränderliga världen av trådlöst ljud och Bluetooth-teknik, men 2020 var inte direkt ett bra år för någon. Och med tanke på den information som nu är tillgänglig för oss har Sennheiser helt klart ägnat tiden till att gå tillbaka till ritbordet och börja om helt på nytt, istället för att bara finjustera en äldre modell.

Momentum 4 Wireless lovar "klassledande ljud, avancerad adaptiv brusreducering och en helt ny design som erbjuder exceptionell komfort", och det gråa tyget som täcker pannbandet (som är väldigt likt det som pryder Sennheiser Momentum True Wireless 3 och laddningsfodralet på de äldre Sennheiser Momentum True Wireless 2) är verkligen en ny riktning för Sennheisers flaggskepp over-ear-modeller.

Batteritiden som slår all konkurrens

Den stora stjärnan i showen är batteritiden, som ligger på minst sagt otroliga 60 timmar. Huruvida den siffran är med ANC aktiv eller inte återstår att se, men med tanke på att Apple AirPods Max bara erbjuder en tredjedel av det, med en batteritid på 20 timmar när man lyssnar med ANC och Spatial Audio påslagna, är det verkligen ett djärvt påstående.

Behöver du en annan referens? Sony WH-1000XM5 kan sträcka sig till 30 timmar med brusreducering aktiverad eller 40 timmar med brusreducering avstängd – vilket är en två timmars förbättring jämfört med de redan utmärkta WH-1000XM4.

Hur Sennheiser har lyckats sträcka sig till en batteritid på 60 timmar, när Sony bara lyckades få två timmar extra juice på sina nya topphörlurar, har vi inget svar på för tillfället.

Men vi vet att vi kan förvänta oss ett "audiofil-inspirerat 42 mm-transducersystem" med lätt vinklade högtalare för att "säkerställa att ljudet kanaliseras något framifrån mot användarens öron", vilket borde främja en "naturligare ljudbild".

För övrigt kan vi räkna med avancerad röstupptagning för optimerade samtal och stöd för röstassistent, plus "flera anpassningar för att göra det möjligt för användare att anpassa ljudet till sina unika preferenser".

Kommer vi att få se Bluetooth 5.3 och stöd för Bluetooths nya Auracast-protokoll för ljuddelning, som kommer att släppas inom de kommande månaderna? Vi vet inte än – men med tanke på Sennheisers meritlista verkar det troligt.

Vad priset kommer ligga på är fortfarande oklart. Men kom ihåg att Sennheisers senaste öronsnäckor faktiskt hade ett lägre pris än sina föregångare, så ett pris runt 3 000 kronor känns i alla fall möjligt.