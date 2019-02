Samsungs böjbara mobil kommer att presenteras tillsammans med Galaxy S10

Samsungs böjbara mobil kommer att presenteras den 20 februari. Detta blev i princip bekräftat efter att det sydkoreanska företaget laddade upp en teaservideo på Twitter.

Videon är 15 sekunder lång och innehåller orden "framtiden vecklas ut" och datumet "02.20.19", som är samma dag som lanseringsdatumet för Samsung Galaxy S10.

Den koreanska texten åker dessutom runt ett osynligt block, som hintar om en ihopfälld, böjbar skärm på den kommande mobilen från Samsung, som ännu inte fått något officiellt namn. Du kan se videon nedan.

The future of mobile will unfold on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/MHvwrt7Rf4February 11, 2019