Samsung Galaxy Z Fold 4 kan vara på väg att få en seriös konkurrent från Oppo

Samsung leder vägen med vikbara mobiler just nu, med de helt nya Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) och Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) som sätter standarden för andra mobiltillverkare att följa – och näst på tur för att lansera en vikbar mobil eller två kan mycket väl vara Oppo.

Enligt Pricebaba (opens in new tab) kommer Oppo att satsa på att konkurrera direkt med Samsung, ända ned till namngivningen: vi kommer tydligen att få en Oppo Find N Fold i surfplattestil och en Oppo Find N Flip med en musselliknande formfaktor under de närmaste månaderna.

Vi har redan fått se den vikbara mobilen Oppo Find N (opens in new tab), som lanserades förra året (och som våra engelska kollegor gav fina betyg), men den är tyvärr bara tillgänglig i Kina. Det verkar dock som om de nya Fold- och Flip-modellerna kommer att säljas i fler regioner över hela världen, redo att ge Samsung seriös konkurrens.

OnePlus också?

Bortsett från förekomsten och namngivningen av dessa enheter, finns det inte för mycket att hämta från den här senaste rapporten.

Den information vi har hittills är att mobilerna ska drivas av Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset, som är flaggskeppet för mobila processorer för den andra halvan av 2022 (bortsett från iPhones).

Oppo och OnePlus slogs samman förra året (opens in new tab) och OnePlus' VD Pete Lau laddade nyligen upp ett inlägg på Twitter (opens in new tab) om gångjärnssystemet som används på Oppo Find N. Han har också bett om feedback om "nästa generation av vikbara" via OnePlus Community-forum.

Det tyder på att fler vikbara enheter från Oppo verkligen är på väg – och att de eventuellt kan få sällskap av en vikbar enhet med OnePlus-märket. Det har gått rykten om en sådan enhet (opens in new tab) i flera månader och i och med att OnePlus och Oppo numera är i princip samma företag finns all teknik redan där för att tillverka och släppa en OnePlus Fold.

Viktigt med rätt tajming

Samsung har för närvarande en ohotad position på marknaden av vikbara mobiler. Vi har bland annat fått se vikbara enheter från Oppo, Xiaomi, Huawei och Motorola, men tillgången på dessa mobiler har varit begränsad – den nyligen presenterade Moto Razr 2022 (opens in new tab) finns till exempel bara till försäljning i Kina för tillfället.

Tecken tyder dock på att många fler vikbara enheter är på gång och inte bara från Oppo. I takt med att tillverkarna förbättrar sina produktionsprocesser och kostnaderna för vikbara enheter börjar sjunka, bör de bli mycket mer tillgängliga om ett par år.

Efter Oppo och eventuellt OnePlus förväntar vi oss att få se en Google Pixel Fold (opens in new tab) dyka upp: det har länge gått rykten om en vikbar mobil från Google och nu när företagets Pixel-serie äntligen lyckas samla ihop lite momentum, kan det vara rätt läge att införa en ny formfaktor till sortimentet.

Samma sak gäller för Apple – en vikbar iPhone testas nästan med säkerhet, även om det ännu inte är helt säkert att den kommer att lanseras, men Apple verkar vara villiga att ta sin tid (opens in new tab) på att utveckla den istället för att stressa ut en ny formfaktor, oavsett vad Samsung har att erbjuda för tillfället.