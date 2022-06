Samsung Galaxy Z Flip 4 kan bli den mest anpassningsbara mobilen hittills

Om du inte tycker om att vara begränsad till ett fåtal färgalternativ för din mobil kan Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) vara enheten för dig, då en ny läcka har avslöjat de möjliga färgerna för mobilen - och det ser ut att bli ett stort urval.

Enligt Ross Young (opens in new tab) – en läcka med en solid meritlista – kommer Samsung Galaxy Z Flip 4 att finnas tillgänglig i ett urval av guld, grått, ljusblått eller lila – vilket är ett urval av nyanser som vi har fått höra tidigare (opens in new tab) från en annan källa, så detta kan mycket väl vara korrekt.

Men det är bara början, enligt Young kommer du också att kunna få Galaxy Z Flip 4 i versioner som har olika sektioner i olika färger.

Alternativen här inkluderar en med en svart sektion och två gröna sektioner, en med guld, gula och vita sektioner, en med en guldsektion och två gula sektioner, en med en silversektion och två blå sektioner, och en med en silversektion och två vita sektioner.

Och detta är bara standardalternativen för återförsäljning – precis som med Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab) förväntas det släppas en Bespoke Edition som låter dig välja dina egna färgkombinationer och enligt en ny läcka från SamMobile (opens in new tab) kommer det att finnas ännu fler alternativ tillgängliga i år.

Även om vi rekommenderar att du tar dessa läckor med en nypa salt, låter det för närvarande som att Samsung Galaxy Z Flip 4 kan vara mycket mer anpassningsbar än nästan alla andra mobiler på marknaden just nu och kommer att komma i fler färgalternativ, även om du håller dig till standardfärgerna.

Tråkig vinner alltid

Trots det enorma antalet färgalternativ Samsung eventuellt kommer att erbjuda för Samsung Galaxy Z Flip 4, räknar företaget tydligen med att den grå nyansen kommer att bli den mest populära.

Detta är också enligt Young (opens in new tab), som hävdar att produktionen av den grå färgen förväntas vara den högsta under de första månaderna, följt av lila och guld.

De flerfärgade alternativen och Bespoke Edition förväntas produceras i mycket lägre kvantiteter, trots att de är mest intressanta.

Men det känns ändå vettigt. Även om grått kanske känns lite tråkigt, är det samtidigt en diskret färg som alltid funkar, jämfört med exempelvis lila. Men det är lite synd, eftersom det tyder på att vi kanske inte kommer att få se mobilen (opens in new tab) i ett så stort urval av färger som Z Flip 4 uppenbarligen kommer att erbjuda.