Samsung Galaxy S30 Ultra kan enligt en läcka få en överraskande Note 20-funktion

Det är enkelt att skilja mellan Samsungs toppmobiler genom att kolla om de har företagets S Pen-stylus eller inte. Om det finns en, är det en Galaxy Note-enhet, om inte, så är det en Galaxy S-enhet (eller någon av de otaliga enheterna i mellansegmentet). Nu verkar det dock som att Samsung Galaxy S30 kan få en stylus, åtminstone seriens toppmodell.

Detta kommer från Twitter-användaren @hwangmh01 - vi är inte jättebekanta med denna läcka och känner inte till deras historik gällande läckor, så vi hade vanligtvis inte rapporterat om detta. Men den trovärdiga läckan Ishan Agarwal backade också upp läckan, något som fick den att kännas mycket mer trovärdig.

Läckan hävdar att det kommer tre Samsung Galaxy S30-mobiler (tja, läckan nämner namnet Galaxy S21, som vi börjar få höra att mobilen kan komma att heta) och tydligen kommer en av modellerna, troligen Ultra- eller toppmodellen, att få en S Pen-stylus.

Läckan nämnde även att mobilerna kommer att få kodnamnet "Unbound" - Samsungs kodnamn hintar ofta om funktioner i mobilerna, som Note 10:s konstfokus och dess kodnamn "Da Vinci", medan de hintade om Space Zoom-funktionen på Galaxy S20 Ultra med kodnamnet "Hubble".

Kan kodnamnet Unbound betyda att mobilen bryter loss från ramarna för vad som passar in på en Galaxy S- eller Galaxy Note-enhet? Kanske, men det känns något långsökt.

