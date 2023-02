Samsung Galaxy S23 Ultra kan ha problem med sin kamerastabilisering

Samsung Galaxy S23 Ultra är utan tvekan en av de bästa mobilerna (Öppnas i ny flik) man kan köpa just nu, men det betyder nödvändigtvis inte att den nya enheten är helt problemfri. Faktum är att en Galaxy S23 Ultra-ägare enligt uppgift har berättat för SamMobile (Öppnas i ny flik) att mobilens påstått utmärkta kamerastabilisering inte fungerar som förväntat, där videor och i vissa fall även landskapsbilder blir skakiga.

När vi testade enheten för vår recension av Samsung Galaxy S23 Ultra (Öppnas i ny flik) fann vi att Samsungs senaste flaggskepp erbjöd en konsekvent och imponerande fotograferingsupplevelse, så vi är lite förvånade över att höra att den här användarens enhet inte presterar lika bra. Det finns dock en chans att problemet är ett fel som för närvarande påverkar flera Galaxy S23 Ultra-ägare.

Som SamMobile rapporterar har denna användares stabiliseringsproblem inte uppstått som ett resultat av någon fysisk skada på S23 Ultra-enheten i fråga och de rapporterar också att deras enhet blir märkbart varmare varje gång de öppnar kameraappen.

Image 1 of 3 Vi stötte inte på några kameraproblem under våra tester av Galaxy S23 Ultra. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Vi stötte inte på några kameraproblem under våra tester av Galaxy S23 Ultra. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Vi stötte inte på några kameraproblem under våra tester av Galaxy S23 Ultra. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

SamMobiles rapport inkluderar även några kommentarer från andra S23 Ultra-ägare som tyder på att problemet inte nödvändigtvis är utbrett – men ett par användare har ändå uppmanat Samsung att uppdatera kameraappen av andra skäl. "Min S23 Ultra har inga stabiliseringsproblem", lyder en kommentar. "På 12 MP-bilder blir det dock mycket brus. Kamera-appen behöver verkligen en uppdatering!”

Så även om det ovannämnda stabiliseringsproblemet är relaterat till en enda enhets felaktiga kamerasensor, snarare än ett programvarufel, räknar vi nästan med att Samsung kommer att rulla ut en mjukvaruuppdatering inom kort för att förbättra kameraupplevelsen i Galaxy S23 Ultra.

Fler buggar

Om detta stabiliseringsproblem däremot visar sig vara en bugg, följer det kort efter en annan nyligen upptäckt Galaxy-bugg orsakad av One UI 5.1 (Öppnas i ny flik). Flera Galaxy S22 (Öppnas i ny flik)- och Galaxy S21-ägare har nämligen rapporterat (via Samsung-forum) att One UI 5.1 har försämrat batteritiden på deras enheter. En Galaxy S22 Ultra-användare, i synnerhet, hävdar att batteritiden på deras mobil minskade till bara 3,5 timmar efter uppdateringen.

Uppmärksamma forumanvändare har också påpekat (Öppnas i ny flik) att Samsung Keyboards batteriförbrukning verkar ha skjutit i höjden sedan One UI 5.1, vilket sannolikt är orsaken till problemet.

Som SamMobile rapporterar föreslår Samsungs livechattsupport att du rensar cacheminnet och data för Samsung Keyboard och startar om alla berörda enheter. Med all sannolikhet förbereder sig dock Samsung på att rulla ut en automatisk uppdatering för buggen.