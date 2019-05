Samsung Galaxy S10 och S10 Plus kan snart komma att släppas i en röd färg

Samsung Galaxy S10 finns redan tillgänglig i en rad olika färger, men nu verkar det som att ytterligare en färg kommer att läggas till i mixen. Detta efter att en modell med färgen "Cardinal Red" har dykt upp på nätet.

Bilderna av den ljusröda färgen laddades upp av den trovärdiga läckan Roland Quandt, som har en bra historik gällande läckor. Om detta visar sig stämma, kommer den här färgen att göra Canary Yellow sällskap som ett av seriens djärvaste färgalternativ.

Enligt Quandt kommer den röda färgen att finnas tillgänglig både för Samsung Galaxy S10 och Samsung Galaxy S10 Plus, men det verkar inte som att den kommer att finnas tillgänglig överallt. Detta då han i ett uppföljande inlägg på Twitter sade att den enbart kommer till vissa länder i Västeuropa och Ryssland.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Samsung Galaxy S10 and S10+ in "Cardinal Red" coming soon.More pics (scroll to bottom):S10: https://t.co/1MeZIoFaMES10+: https://t.co/Ap8KHuA1K9 pic.twitter.com/mMc46qi5pTMay 21, 2019