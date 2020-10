Samsung Galaxy Note 20 kan bli utan en av huvudfunktionerna på Galaxy S20 Ultra

Samsungs 100x Space Zoom-funktion som gjorde debut på Galaxy S20 Ultra kan vara på väg att gå samma öde som dronten, då en ny läcka hävdar att den kommande Galaxy Note 20-serien inte kommer att ha samma innovativa zoomfunktioner.

Enligt läckan Ice Universe, kommer Samsung Galaxy Note 20-serien inte att få någon 100x Space Zoom-kamera. Zoom-fotograferingen förväntas istället att hantera av en mer konventionell telefotokamera.

Galaxy S20 Plus använder en 64 MP-kamera med en optisk hybridzoom på 3x och en digital zoom på 30x. En liknande uppsättning kan komma att användas på Note 20, men det nämndes inte av läckan.

Galaxy Note20 + will still use 108mp HM1, but add a new sensor to assist in focusing and completely solve the focusing problem.May 19, 2020