Samsung Galaxy Note 10 vs Samsung Galaxy Note 9: Skillnader och likheter

Samsung Galaxy Note 10 är en av de största mobilerna under 2019 och det kommer utan tvekan att bli en av de mest sålda, men bör du köpa den när Samsung Galaxy Note 9 fortfarande är en toppmodell - och faktiskt ännu bättre i vissa avseenden?

Även om vi inte kan svara på det åt dig, kan vi hjälpa dig att komma fram till ett välgrundat beslut. Här jämför vi nämligen de två olika mobilerna och går igenom deras skillnader och likheter.

Läs vidare för att ta reda på hur Samsungs senaste topp-phablett skiljer sig från den tidigare generationen.

Samsung Galaxy Note 10 vs Samsung Galaxy Note 9: design och skärm

En bild på Samsung Galaxy Note 10. (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Note 10 och Samsung Galaxy Note 9 har båda baksidor och framsidor av glas, kombinerat med en metallram och en rundad skärm. De liknar varandra på många sätt, men Note 9 har framträdande ramar både vid toppen och botten av sin skärm, medan Note 10 är näst intill helt ramfri. Detta är tack vare det faktum att den främre kameran är placerad i ett skärmhål, istället för i en flärp ovanför skärmen.

Övriga skillnader inkluderar hörlursuttaget (Note 9 har ett, medan Note 10 är utan) och färgerna, Samsung Galaxy Note 10 finns nämligen tillgänglig i färgerna Aura Glow, Aura Black och Aura Pink, medan Samsung Galaxy Note 9 finns tillgänglig i Metallic Copper, Lavender Purple, Ocean Blue, Midnight Black, Pure White och Alpine White (även om de tillgängliga färgerna kan skilja sig mellan olika regioner).

(Image credit: TechRadar)

Dimensionerna och vikten varierar också något, då Samsung Galaxy Note 10 har dimensioner på 151 x 71,8 x 7,9 millimeter och väger 168 gram, medan Samsung Galaxy Note 9 har dimensioner på 161,9 x 76,4 x 8,8 millimeter och väger 201 gram. Det innebär alltså att dimensionerna på Note 9 är större åt alla håll och kanter, samtidigt som mobilen även är tyngre än den senaste modellen.

Detta beror delvis på dess större ramlar, men även delvis på att Note 9 faktiskt har en större skärm på 6,4 tum, jämfört med skärmen på 6,3 tum som används på Note 10. Om du önskar en riktigt enorm mobil, bör du dock satsa på Samsung Galaxy Note 10 Plus, som har en skärm på 6,8 tum.

Skärmen på Note 9 är större än den som används på Note 10. (Image credit: TechRadar)

Galaxy Note 9 har dessutom en högre upplösning på sin skärm, med en upplösning på 1 440 x 2 960 och 516 pixlar per tum, medan Galaxy Note 10 har en upplösning på 1 080 x 2 280 och 401 pixlar per tum. På vissa sätt är alltså Note 10 sämre än sin föregångare, något som gör Note 10 Plus till årets verkliga flaggskepp.

Galaxy Note 10 har åtminstone stöd för HDR10+, något som är en liten uppgradering jämfört med Note 9 som enbart har stöd för HDR10. Båda mobiler har AMOLED-skärmar.

Samsung Galaxy Note 10 vs Samsung Galaxy Note 9: kamera

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Note 10 har en trippelkamera på baksidan, i en kamerauppsättning som består av en 12 MP vidvinkelslins som kan växla mellan bländartal på f/1.5 och f/2.4 och som har optisk bildstabilisering (OIS). Sedan har du en telefotolins på 12 MP och ett bländartal på f/2.1 och OIS, samt en ultravidvinkelslins på 16 MP och ett bländartal på f/2.2, men som saknar OIS.

Samsung Galaxy Note 9 har bara en dubbelkamera på baksidan, som består av samma 12 megapixelslins som Note 10 har, samt en telefotolins på 12 MP och ett bländartal på f/2.4. Det innebär att telefotolinsen på Note 9 inte bör prestera lika bra i miljöer med svaga ljusförhållanden. Vi kommer dock behöva genomgå grundliga tester av kameran på Note 10 för att vara säkra på detta.

Hur som helst är den viktigaste skillnaden här att Galaxy Note 9 saknar en ultravidvinkelslins. På framsidan är skillnaderna däremot färre, då båda mobiler har en ensam selfiekamera. Galaxy Note 10 har en kamera med 10 MP och ett bländartal på f/2.2, medan Galaxy Note 9 har en kamera med 8 MP och ett bländartal på f/1.7.

Samsung Galaxy Note 10 vs Samsung Galaxy Note 9: batteritid

Om du hoppades på ett enormt batteri Samsung Galaxy Note 10 kommer du att bli besviken, då mobilen enbart har ett batteri med 3 500 mAh. Det är inte särskilt stort för en mobil av den här storleken och är dessutom mindre än batteriet på 4 000 mAh som används i Samsung Galaxy Note 9. Det är dock värt att nämna att den tidigare mobilen har en större skärm att ge kraft åt, något som innebär att den nödvändigtvis inte kommer att klara sig en längre tid efter varje laddning.

Samsung Galaxy Note 9 har ett större batteri. (Image credit: TechRadar)

Under våra tester räckte en laddning i över en dag på Note 9 vid måttlig användning, men vi kommer att behöva göra klart våra tester av Galaxy Note 10 först för att kunna jämföra de två.

Du bör dock kunna ladda Note 10 snabbare, då mobilen förutom sitt mindre batteri även har stöd för snabbladdning på 45 W, jämfört med Note 9 som enbart har 15 W. Du får dock inte med någon 45 W-laddare i förpackningen vid köp av Note 10, något som innebär att du kommer behöva köpa till en som ett extra tillbehör för att få tillgång till de snabbaste hastigheterna.

Samsung Galaxy Note 10 vs Samsung Galaxy Note 9: specifikationer och funktioner

Den nya Samsung Galaxy Note 10. (Image credit: TechRadar)

Medan Samsung Galaxy Note 9 använder fjolårets bästa chipset (antingen Snapdragon 845 eller Exynos 9810, beroende på var du bor), kommer Samsung Galaxy Note 10 att få en uppgradering på årets chipset, något som innebär att du kan förvänta dig en boost i prestanda.

Användare i USA kommer att få Qualcomms Snapdragon 855-chipset, medan användare här i Sverige kommer att få Samsungs nyligen tillkännagivna Exynos 9825. Det är Samsungs första 7 nanometerbaserade chipset, som företaget hävdar är deras mest effektiva någonsin.

Det ger dock inte mer RAM, då båda mobiler kommer att få 8 GB RAM, även om alla modeller i Note 10-serien kommer att få 8 GB RAM, medan Note 9 även finns tillgänglig med 6 GB.

När det gäller lagring kommer du faktiskt få tillgång till mer lagring med Samsung Galaxy Note 9, då den har alternativ med antingen 128 eller 512 GB internminne, medan Galaxy Note 10 enbart finns tillgänglig med 256 GB internminne. Note 9 har dessutom en microSD-ingång, som innebär att du kan expandera din lagring upp till 1 TB, något som Samsung Galaxy Note 10 saknar.

Några andra funktioner som är värda att nämna är S Pen-stylusen som båda mobiler har, men denna har fått några uppgraderingar för Samsung Galaxy Note 10, som bland annat stöd för gestkontroller.

Fingeravtrycksläsaren i Note 9 har en gammaldags position på enhetens baksida. (Image credit: TechRadar)

Båda mobiler har en fingeravtrycksläsare, men på Galaxy Note 9 är den placerad på baksidan och på Galaxy Note 10 är den inbäddad under skärmen.

Båda mobiler har IP68-klassningar (något som innebär att de är både vatten- och dammtåliga) och stöd för Samsung DeX, något som gör det möjligt att ansluta mobilen till en skärm för en mer datorliknande upplevelse.

Samsung Galaxy Note 10 vs Samsung Galaxy Note 9: pris och tillgänglighet

Samsung Galaxy Note 10 har ett startpris på 10 790 kronor. Det är jämförbart med lanseringspriset för Samsung Galaxy Note 9 på 10 500 kronor för modellen med 128 GB internminne och 6 GB RAM och upp till 13 500 kronor för modellen med 512 GB internminne och 8 GB RAM.

Priserna för Note 9 har nu sjunkit på många ställen, något som innebär att du kan hitta den för under 10 000 kronor på många ställen. Du kan dessutom köpa Note 9 redan nu, medan Note 10 bara finns tillgänglig att förbeställa och kommer inte att levereras förrän den 23 augusti.

Tidigt omdöme

Bild 1 av 2 Den nya Samsung Galaxy Note 10. (Image credit: TechRadar) Bild 2 av 2 Den äldre Samsung Galaxy Note 9. (Image credit: Future)

Detta är en något udda situation, eftersom det vanligtvis är en solklar uppgradering att välja den senaste modellen, men det är inte riktigt fallet den här gången.

Samsung Galaxy Note 10 har mer kraft, en extra kameralins, en fingeravtrycksläsare i skärmen, en förbättrad design och förbättringar till S Pen, men Samsung Galaxy Note 9 har en större och skarpare skärm, ett större batteri, potentiellt mer lagring, en microSD-ingång och ett 3,5 millimeters hörlursuttag - något som Note 10 saknar.

Om du vill ha en mobil som känns som en solklar uppgradering (även om den ändå saknar ett hörlursuttag) är Galaxy Note 10 Plus mobilen du bör satsa på, men du kommer att bli tvungen att betala en hel del för den.

Huruvida grundmodellen av Galaxy Note 10 faktiskt är en förbättring jämfört med Note 9 överlag eller inte ... Tja, vi måste helt enkelt vänta tills vi är färdiga med vår fullständiga recension av den nya mobilen för att kunna svara på det. Om du inte orkar vänta på det, kan förhoppningsvis det vi redan listat ovan vara till viss hjälp.