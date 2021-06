Så kollar du på Mayweather vs Logan Paul: livestream, datum, svenska tider och regler

Det kanske inte riktigt är Ali vs Frazier eller Canelo vs GGG, men du kan ändå vara säker på att Floyd Mayweather och Logan Paul kommer att dra en hel del PPV-biljetter. Om du är bland de miljoner som vill komma på den här matchen, har vi samlat all information du behöver för att kunna kolla på Floyd Mayweather vs Logan Paul, inklusive information om livestreams, datum, svenska tider, regler och mer.

Mayweather är en av de största att någonsin sätta foten i en boxningsring och har ett fläckfritt professionellt rekord på 50-0. Han är en kämpe i oöverträffad klass, med tillräckligt snabba reflexer för att hinna ducka för en kula.

Floyd Mayweather vs Logan Paul livestream Datum: Natten till måndagen den 7 juni Arena: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida Starttid för eventet: Klockan 02:00, svensk tid Tid för matchen (cirka): Klockan 06:00, svensk tid Streams: Fanmio, Showtime Boxing PPV, Sportbladet

Men han är 44 år och brukade slåss mot motståndare runt 50 kg lättare och 15 centimeter kortare än YouTube-stjärnan Logan Paul. Men Logan Paul har däremot bara slagits professionellt en gång - ett nederlag i händerna på en nybörjare som var både kortare och lättare än honom - medan Mayweather har slagit alla stora namn i sin tid, inklusive den berömt svårbesegrade Diego Corrales.

Älska eller hata det, men oavsett kommer detta att bli en spännande match som garanterat kommer att sluta med ett rejält misshandlat ego. Här är allt du behöver veta om Floyd Mayweather vs Logan Paul, inklusive datum, tider, livestreams och mer.

(Image credit: Main Event)

Floyd Mayweather vs Logan Paul: tid och datum

Detta kommer att vara Mayweathers första match på 28 månader och Logan Pauls första på ett och ett halvt år - evenemanget kommer att äga rum på söndagen den 6 juni (eller natten till måndagen den 7 juni, för svenska tittare).

Själva evenemanget kommer att dra igång runt klockan 02:00 svensk tid och vi förväntar oss att de två slagskämparna kommer att kliva in i ringen runt 06:00 svensk tid.

Så kollar du på Floyd Mayweather vs Logan Paul

Det finns ett gäng olika sätt att se matchen och det enklaste sättet för svenska tittare är förmodligen att se den via Sportbladet. Men för att få tillgång till deras livestream behöver du ha ett Plus-abonnemang, som kostar 29 kronor per månad.

Annars kan du se matchen via streamingtjänsten för boxning vid namn Fanmio eller Showtime PPV. Båda dessa tjänster låter dig betala per match du vill se och matchen mellan Floyd Mayweather och Logan Paul kostar i skrivande stund 49,99 dollar (cirka 415 kronor direkt omvandlat) på båda streamingtjänster.

Floyd Mayweather vs Logan Paul - matchkort

På grund av problem med drogtester och sena tillkännagivanden, har det dröjt ett bra tag för matchkortet att bli klart. Men nu har vi äntligen fått den officiella uppställningen:

Floyd Mayweather vs Logan Paul

Badou Jack vs Dervin Colina

Jarrett Hurd vs Luis Arias

Chad Johnson vs Brian Maxwell

(Image credit: Cliff Hawkins/Getty Images)

Mayweather vs Logan Paul - regler

Detta blir inte riktigt som en vanlig boxningsmatch, då några saker kommer att fungera lite annorlunda.

Till att börja med kommer det inte att finnas några domare närvarande i ringen, så ingen officiell vinnare kan utses (knockouts är dock tillåtna och en domare får gå in och stoppa matchen om saker och ting spårar ur). Matchen kommer att vara uppdelas i åtta rundor på tre minuter vardera.

Och om det oväntade skulle ske och Paul lyckas få in en KO på Mayweather, är boxarens perfekta 50-0-historik inte hotad, eftersom "resultatet" inte kommer att dyka upp i några officiella listor.

Vem är Floyd Mayweather?

Floyd "Money" Mayweather är en av de största boxarna genom tiderna - och anses allmänt vara den allra bästa sporten någonsin sett.

44-åringen har vunnit alla sina 50 professionella matcher, den första mot Roberto Apodaca i oktober 1996 och den senaste mot Conor McGregor i augusti 2017.

Han har vunnit 15 stora världstitlar i en mängd viktklasser och besegrat några av de största stjärnorna inom boxning, inklusive Canelo, Manny Pacquiao, Ricky Hatton, Oscar De La Hoya och José Luis Castillo.

Han har redan pensionerat sig från boxningen tre gånger, men Mayweather verkar alltid dras tillbaka till ringen - där storleken på prispotten verkar locka mest.

Han vann sin första showmatch efter slutet av sin professionella karriär med eftertryck och slog ner kickboxningsstjärnan Tenshin Nasukawa tre gånger i första omgången innan handduken kastades in.

(Image credit: vector_brothers / Shutterstock.com)

Vem är Logan Paul?

Logan "The Maverick" Paul är en internetpersonlighet som blev en stjärna via sin YouTube-kanal, men under de senaste åren har han försökt utöka sin berömmelse till stor del genom att starta kontroverser och bråk.

26-åringen har också dragit igång en extremt lukrativ boxningskarriär, som började med en amatörmatch mot YouTube-stjärnan KSI i augusti 2018.

Matchen dömdes lika enligt en majoritetsröstning, men KSI vann senare en rematch - som den här gången en professionell match - genom delat beslut i november 2019.