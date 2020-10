Rogue One-författare hintar om kommande Star Wars-nyheter - kan det vara en ny TV-serie?

Är ytterligare en Star Wars-film eller TV-serie på väg? Det är åtminstone möjligt, efter att Rogue One-medförfattaren Gary Whitta har hintat om ett kommande tillkännagivande som har att göra med blockbuster rymdäventyrsfranchisen.

"Some news coming from a galaxy far, far away next week... stay tuned", skrev Whitta i ett inlägg på Twitter den 30 september.

Some news coming from a galaxy far, far away next week… stay tuned.September 30, 2020

Vad kan det vara?

Även om Star Wars-franchisen sträcker sig över en mängd olika medier, är det Whittas inblandning som föreslår något inom filmområdet - vi tvivlar liksom på att han skulle hinta om en ny uppsättning Kylo-gosedjur (eller..?).

Oavsett hur bra Rogue One från 2016 var, innebär dess status som en prequel att det inte direkt finns något utrymme för en uppföljare. Det kommer en prequel-till-prequelen, i form av ytterligare en TV-serie (ännu utan titel) som följer Cassian Andors liv (spelas av Diego Luna), men Whitta verkar inte vara direkt involverad som författare i det projektet.

Whitta krediteras också som författare för den animerade Star Wars Rebels TV-serien, som avslutade sin fjärde säsong under 2018 - så det är möjligt att vi kommer att höra om en ny spin-off eller (vågar vi säga det) en slags fortsättning på den populära serien.

Det kan också vara ett bokprojekt - Star Wars-böckerna kommer att vara närvarande vid nästa helgs digitala version av New York Comic Con.

Saker och ting börjar minst sagt bli lite överväldigande, med så många Star Wars-TV-serier på gång, inklusive den pågående The Mandalorian, en Obi-Wan Kenobi-miniserie samt Cassian Andor-serien som nämns ovan.

Men oavsett om vi får nyheter om något helt nytt, eller bara mer detaljer om något som redan är på gång, kan du vara säker på att internet kommer att explodera när det kommer ut.