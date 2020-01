Ring introducerar Indoor Cam, en liten men kraftfull kamera som övervakar ditt hem

Ring har nyligen introducerat en ny övervakningskamera som ska göra det enkelt att hålla koll på och se vad som händer i ditt hem. Med sin kompakta design får Indoor Cam i stort sett plats överallt du kan tänka dig ha den. Den är enkel att installera och du behöver bara koppla in den i ett eluttag och sedan är den redo att sätta igång. Kameran spelar in händelser i klar 1080p-kvalitet och har en mängd olika funktioner du kan ställa in, så att den fungerar precis så som du vill.

Den har tvåvägskommunikation, vilket gör att den kan spela in ljud och man kan prata genom den. Kameran upptäcker rörelser och börjar då spela in vad som händer. Den blå LED-lampan på kameran indikerar när enheten spelar in något eller livestreamar i Liev View. Du kan ladda ner Ring - Always Home appen för att se vad kameran har spelat in, om den streamar och få aviseringar när den detekterar rörelse. Det går också att koppla kameran till flera enheter från Ring och kontrollera och ställa in allting smidigt genom appen. Kameran kan även ställas in på olika lägen (hem, bort och inaktiverad). En annan viktig funktion som kameran har är mörkerseende, vilket gör att den fungerar även när det blir dåligt med ljus, så du behöver inte oroa dig för att den missar något när det blir mörkt.

Indoor Cam finns tillgänglig hos en rad olika återförsäljare i Sverige och kan köpas för 699 kronor.