Red Dead Redemption 2 för PC kommer äntligen till Steam den 5 december

Red Dead Redemption 2 släpptes först till PC den 5 november och nu, exakt en månad senare, har Rockstar tillkännagivit att det kommer att göra debut på Steam. PC-spelare har tidigare bara kunnat köpa spelet direkt via Rockstar eller via Epic Games Store, samt några få utvalda återförsäljare online (som bland annat Greenman, där spelet råkar vara på rea nu under Black Friday).

Så nu finns alltså möjligheten att klicka hem RDR2 på Steam, något som förmodligen är en välkommen nyhet hos många spelare, även om du fortfarande är tvungen att starta spelet via Rockstars egen launcher.

Red Dead Redemption 2 for PC is coming to Steam on December 5 pic.twitter.com/IBi3zIcAZENovember 27, 2019

Steam-spelare kommer såklart att få de extra förbättringarna som Valves spelplattform för med sig och eftersom det har gått en månad sedan den första PC-utgivningen, har många av de tekniska problem som påverkade spelet vid dess lansering nu åtgärdats. Faktum är att majoriteten av alla buggar och problem blivit helt lösta.

Just av denna anledning är det många Steam-spelare som känner sig nöjda och vissa har skämtat om alla som köpte spelet redan förra månaden och tackat dem för att ha varit betatestare.

Möjlighet till moddar

Spelets PC-version har ett gäng fördelar jämfört med konsolversionen, som bland annat förbättrad grafik. Vi har redan fått se hur fantastiskt det kan se ut på PC. Du får såklart även tillgång till moddar och ett gäng har redan släppts, bland annat en som låter dig skippa den tråkiga introduktionen om du exempelvis redan spelat spelet på Xbox One eller PS4.

Nu ser vi verkligen fram emot den första veckan i december, speciellt med tanke på Halo: Reach också lanseras under samma vecka, den 3 december.