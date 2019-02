Få PlayerUnknown's Battleground billigare i spelets första Steam Sale

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) firar att det blivit ett av "världens mest spelade spel i år", med att dra av en tredjedel av priset för spelets PC-version på Steam.

Det betyder att du kan hoppa in i all battle royale-action för endast 19,99 dollar istället för 29,99 dollar. För detta pris får du hela spelet, men erbjudandet gäller endast under en begränsad tid (fram till 5:e juli), så passa på om du är sugen på att köpa det!

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Detta är första gången PUBG haft rea på Steam och milstolpen som firas är att det nu finns över 400 miljoner användare som provat på spelet över alla plattformar, bland annat mobil. Runt 227 miljoner användare spelar fortfarande PUBG varje månad, varav 87 miljoner spelar dagligen.

Sanhok-överraskning

Det här erbjudandet har dykt upp strax före lanseringen av PUBGs nya karta, Sanhok, som kommer att släppas 22:a juni. Kartan kommer ha en mer kompakt miljö, som bör resultera i tätare och intensivare strider. Det kommer dessutom dyka upp ett helt nytt vapen i samband med den nya och fräscha kartan.

Utvecklaren PUBG Corporation noterade att över 50 miljoner enheter har sålts hittills på PC och Xbox One och de hoppas utöka sin spelarbas ytterligare med detta erbjudande.

De hoppas kanske också på att ta bort en del av strålkastarljuset från Fortnite, som dominerat spelvärlden under den sista tiden. När du kollar på siffrorna för det spelet, har det dock bara (ahem) 125 miljoner registrerade användare, varav 40 miljoner spelar varje månad.