OnePlus Watch har officiellt bekräftats av företagets VD Pete Lau

Efter månader av rykten om att OnePlus Watch återigen var i utveckling, har det officiellt bekräftats av OnePlus' VD Pete Lau i en intervju med Input.

Även om företaget hade övergivit sina tidigare planer om att släppa en smartklocka, började rykten återigen börja dyka upp kring lanseringen av OnePlus 8T efter att företaget själva laddade upp en teaser på Twitter som visade upp en skissad bild av en wearable med citatet "What could have been but never will be. Sketches circa 2015", som hänvisade till denna tidigare planerade produkt.

Lau avslöjade tyvärr inte varför företaget valt att återuppta arbetet med en smartklocka i intervjun och gav inte heller några specifika detaljer om vad en OnePlus-smartklocka skulle kunna erbjuda för att ge företaget en fördel på marknaden av smartklockor. Men han talade i alla fall om för Input att företaget arbetar tillsammans med Google för att "försöka förbättra anslutningen mellan Wear OS-ekosystemet, Android TV och Android-mobiler för att skapa bättre enhetskompatibilitet mellan ekosystemen".

Detta får det att låta som att företaget strävar efter att uppnå samma nivå av interoperabilitet som Apple - den sömlösa informationsöverföringen inom deras ekosystem som gör det möjligt för Messages, samtal/FaceTime och numera även ljudanslutningar att flöda fritt mellan plattformar. Vi kommer bli tvungna att vänta och se vad detta samarbete kan utveckla, men ett så pass nära samarbete antyder åtminstone att smartklockan kommer att köra Googles Wear OS.

Nu vet vi åtminstone att den verkligen är under utveckling

Det är all den nya informationen vi har kring OnePlus Watch, men en officiell bekräftelse är ingen liten sak. Resten är dock bara rykten: Smartklockans existens läckte ut redan i augusti och ytterligare obekräftad information föreslår en rund design för klockan. Ett annat rykte föreslog till och med att det kommer att släppas en Cyberpunk 2077-utgåva av smartklockan, för att passa bra ihop med OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition.

Vi förväntar oss att få höra många fler rykten nu när OnePlus Watch äntligen är officiell - och förhoppningsvis kommer företaget själva bjuda på lite fler detaljer kring smartklockan.