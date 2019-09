Om du reparerar iPhone 11 hos en inofficiell reparatör kommer Apple påminna dig om det

En förstörd mobilskärm kan vara dyr att fixa och ett sätt att potentiellt komma undan med ett lägre pris är att använda av inofficiella delar, men om du gör det med iPhone 11, iPhone 11 Pro eller iPhone 11 Pro Max kommer Apple definitivt veta om det.

Om den skärm du använder för att ersätta den trasiga skärmen är "ickegenuin" så kommer, enligt ett nytt Apple Support-dokument, din mobil att visa ett meddelande som säger "unable to verify this iPhone has a genuine Apple display."

Det här meddelandet dyker upp på din låsskärm under de första fyra dagarna efter reparationen och i Inställningar-appen under 15 dagar. Meddelandet ligger dessutom permanent under Inställningar > Allmänt > Om.

Det påminner om en nyligen inträffad kontrovers Apple var inblandad i efter att de hindrat användare med ickegenuina batterier från att komma åt Battery Health-funktioner. Den här gången verkar det dock som om du får stå ut med varningen ett tag, även om du inte låses ute från några faktiska funktioner.

En uppsjö av problem

Apple hävdar att ickegenuina delar för skärmreparationer kan leda till ett antal problem, inklusive problem med Multi-Touch samt ljusstyrka och färg. Viktigast är dock att de påstår att det också kan leda till kompatibilitets- och prestandaproblem som kan uppstå efter en mjukvaruuppdatering. Det betyder att även om skärmen till en början fungerar bra, så kanske inte framtida iOS-mjukvara fungerar med skärmen.

Det är därför företaget är så ivriga att slussa användare till godkända reparatörer. Hur troligt det egentligen är att en ickegenuin skärm får problem kan vi inte säga, men vi lutar mot att det troligen inte är värt risken, trots att officiella reparationer är dyrare.

Apple gör det i alla fall enklare att få officiella reparationer, då de nyligen lanserade ett nytt reparationsprogram som gör det enklare för tredjepartsreparatörer att komma åt äkta Apple-delar. Så om du inte går direkt till Apple för dina reparationer kan det vara värt att kolla om andra ställen i närheten använder godkända delar, tillsammans med en Apple-certifierad reparatör.

Via Trusted Reviews