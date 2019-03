Nytt patent avslöjar att Apple eventuellt överväger en böjbar iPhone

Det är ingen hemlighet att mobiltillverkare börjat vända sina blickar mot böjbara mobiler, som är nästa stora revolution inom mobildesign. Vi har redan fått se lanseringar av kommande enheter som Samsung Galaxy Fold och Huawei Mate X, som gör ett utmärkt jobb med att visa konsumenter vad framtiden har att bjuda på.

Nu verkar det som att Apple gör sig redo för att gå med i revolutionen av böjbara mobiler, då US Patent Office publicerade en patentansökan som ger ytterligare bevis på att en böjbar iPhone är på väg, något som tidigare rapporterats av Patently Apple.

Den senaste patentansökan fokuserar uteslutande på ett internt värmesystem för vikningsmekaniken på en böjbar enhet. Det verkar som att det Cupertino-baserade företaget försöker förhindra risken för att kalla böjbara skärmar ska spricka, genom att lägga till ett värmesystem.

"För att underlätta böjningsaxeln utan att skada skärmen när den är kall, kan en del av bildskärmen som överlappar böjningsaxeln upphettas selektivt," står det i Apples ansökan, som kan läsas på Justia Patents.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Enligt ansökan kan "böjningsaxel värmas upp av sig självt via illuminerade pixlar i den delen av skärmen som överlappar böjningsaxeln eller värmas upp via ett värmeelement eller annan uppvärmningsstruktur som förser värme till den del av skärmen som överlappar böjningsaxeln."

Något som är intressant, är att patentet även beskriver en "låsningsmekanism som förhindrar öppning och stängning av den elektroniska enheten när temperaturen i delen av skärmen som överlappar böjningsaxeln är under en förutbestämd temperatur," något som eventuellt kan orsaka viss frustration om det inte implementeras på ett bra sätt.

Det finns såklart inget sätt att veta med säkerhet om detta faktiskt kommer att användas eller inte, då patentansökan skickades in under december 2017. Tidigare rykten tyder dock på att en böjbar iPhone kommer att lanseras under 2020.