Minusgrader väntas under helgen i stora delar av landet, vad passar då bättre än att kura ned sig i soffan med en varm dryck och titta på någon av veckans premiärer? Nedan listar vi titlar för hela familjen, du hittar ett kritikerrosat äventyrsdrama från Bangladesh, Baby-bossens senaste äventyr och självklart även en romantisk julfilm, det är trots allt december.

5 nya serier och filmer på Prime Video, Disney Plus och Netflix att kolla på i helgen (9 december)

Hawa är ett kritikerrosat äventyrsdrama från Bangladesh som är baserat på en saga. Handlingen kretsar kring en manlig grupp fiskare på en trålare som får sin verklighetsbild omprövad. Under ett ordinärt fiskeuppdrag så hittar de en märklig fångst djupt ned i havet, fångsten består av en vacker och mystisk ung kvinna som ska hitta sin plats i den manliga besättningen.

Hawa finns att streama nu på Prime Video.

Something from Tiffany's är en romantisk komedi som utspelar sig i juletid. I filmen får vi följa en kvinna som får en förlovningsring menad för någon annan, i förlängningen leder det henne till personen som hon är menad att vara med.

Something from Tiffany's finns att streama nu på Prime Video.

The Elephant Whisperers (Netflix)

The Elephant Whisperers är en kortfilmsdokumentär där vi får följa ett indiskt par som får ta hand om en föräldralös elefant. I den hjärtevärmande historien får vi se paret fatta tycke för elefanten och outtröttligt arbeta för elefantens överlevnad. I filmen får vi även ta del av vackra naturbilder frön södra Indien med människorna och djurlivet som samsas där.

The Elephant Whisperers finns att streama nu på Netflix.

Baby-bossen är tillbaka med en julspecial. I denna animerade familjefilm så får vi se när Baby-bossen av misstag byter plats med en av tomtens nissar och blir strandsatt på Nordpolen.

The Boss Baby: Christmas Bonus finns att streama nu på Netflix.

Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again (Disney Plus)

Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again är den första animerade filmen i Night at the Museum-serien. Filmen är en uppföljare till Secret of the Tomb. I denna berättelse får vi följa Nick Daly, son till Larry, som blir anställd som nattvakt på Naturhistoriska museet. En kväll glömmer han att låsa källardörren och en gammal bekant återvänder med en ny plan för att ta över världen.

Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again finns att streama nu på Disney Plus.