Nya läckor kring OnePlus 8 avslöjar fler specifikationer och en ny färg

Läckor om OnePlus 8 fortsätter att komma in – vi tror att mobilen officiellt kommer att komma i mitten av april, och vi fick precis höra lite fler detaljer nu i förväg, som bland annat nya specifikationer om skärmen och ett nytt färgalternativ.

Den rutinerade tipsaren Ishan Agarwal säger att OnePlus 8 Pro kommer med en 6,78-tums skärm som körs på 120Hz och erbjuder förbättrad färgnoggrannhet och stöd för 10-bitars HDR. Vilket alltså blir en av de bästa skärmarna på en smartphone hittills.

Agarwal påstår även att betydande förbättringar kommer till den anpassade OxygenOS-programvaran som OnePlus utvecklar – gör dig redo för en mer optimerad upplevelse som är både "mjukare och snabbare" när mobilen kommer inom några veckor.

Samma källa avslöjade några av dessa specifikationer tidigare i veckan, så vi kan ha ett relativt högt förtroende för att detta stämmer. Den mindre, mer prisvärda OnePlus 8 är tippad för att få en 6,55-tums skärm.

#OnePlus8Pro with 6.78" Super Fluid Curved 120hz Display is going to have more accurate colours than before. It will also feature an MEMC, HDR10+ (1400-nits) with always on 10bit HDR. OxygenOS will get even more Smoother & Faster, with more optimisations. Haptics 2.0 will be 👌! pic.twitter.com/yIpPbjP8WiMarch 28, 2020