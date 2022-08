Nya iPhone 14 kommer tidigare i år enligt en trovärdig läcka

Årets nya iPhone 14 (opens in new tab) kan dyka upp tidigare i år än förra året. Detta kommer enligt Mark Gurman (opens in new tab), som är en av de mest trovärdiga källorna vad gäller Apple-information. Den befintliga iPhone 13-serien dök upp i mitten av september (opens in new tab) förra året, men den nya iPhone 14 kan dyka upp (opens in new tab) vid ett evenemang redan den 7 september och släppas till försäljning fredagen följande vecka, alltså den 16 september.

Apple förväntas satsa stort på årets iPhone-lansering. Med det menar vi en ny modell med en extra stor skärm istället för en uppdatering till iPhone 13 mini (opens in new tab). Rykten tyder också på att Apple kommer att lansera en iPhone 14 och en iPhone 14 Max (opens in new tab).

En separat "Pro"-kategori kommer att få ytterligare uppgraderingar till prestanda, kameror och andra funktioner. Dessa modeller kommer att bli Apple iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max (opens in new tab). Mobilerna utan "Pro"-delen i namnet förväntas stanna kvar med fjolårets Apple A15 Bionic-chip och om ett A16-chip tillkännages, kommer det förmodligen bara att användas i Pro-modellerna.

Ett bra tecken på bra lagernivåer

Fjolårets lansering ägde rum lite senare i september, men kan ha skjutits fram något på grund av problem i leveranskedjan. Vi har fått se ett antal mobillanseringar under slutet av sommaren och har inte hört några klagomål om problem med leveranser. Även om den nya iPhone 14-serien eventuellt bara kommer att lanseras en vecka tidigare än förra året, tar vi detta som ett bra tecken på att det finns gott om välfyllda lager för att kunna leverera de nya mobilerna till konsumenter utan några prisökningar eller långa förseningar.

Det har redan dykt upp en hel del läckor kring Apple iPhone 14 och du kan läsa om samtliga i vår iPhone 14-artikel (opens in new tab). Apple förväntas också tillkännage sin nya Apple Watch 8 (opens in new tab) under samma evenemang.