Nvidias försenade budget grafikkort GTX 1630 kan släppas snart

Nvidias påstådda inkommande GeForce GTX 1630 (opens in new tab), ett grafikkort riktat till instegsmarknaden, kommer enligt det senaste ryktet att släppas den 28 juni.

Detta är dock inte första gången vi har fått höra om ett släppdatum för GTX 1630. Det här markerar faktiskt det tredje datumet som vi fått höra från rykten kring grafikkortet. Till en början var det tänkt att detta budgetgrafikkort skulle lanseras den 31 maj (opens in new tab), innan försäljningsdatumet flyttades fram till den 15 juni (opens in new tab).

Uppenbarligen dök grafikkortet inte upp då heller och nu är det senaste vi fått höra att det äntligen kommer att dyka upp den 28 juni, enligt en rapport från VideoCardz (opens in new tab). Källan till detta är IT Home (opens in new tab), en teknikhemsida som ska ha fått sin information från det kinesiska Board Channels (opens in new tab)-forumet, där Colorful GTX 1630-modeller nämns som leveransklara med ett försäljningsdatum den 28 juni – vilket betyder att korten faktiskt kommer att finnas ute i butikshyllorna för att köpa då (och inte bara presenteras).

Vi rekommenderar såklart att du tar detta med en stor nypa salt, eftersom de senaste två ryktade släppdatumen inte stämde. Med tanke på det känner vi oss extra skeptiska till om det blir tredje gången gillt eller om det kommer att dröja ännu längre innan vi får se grafikkortet.

Låga förväntningar

Om inte annat är detta förhoppningsvis en indikation på att GTX 1630 fortfarande är på gång, eftersom vi är ivriga över att få se vad Nvidia kan komma att erbjuda med denna budgetmodell. Även om tidigare rykten kring kortet har varit ganska ljumma när det gäller de påstådda specifikationerna och prestandan.

Baserat på vad vi har fått höra hittills visar benchmark-prestanda att 1630 släpar efter GTX 1050 Ti och det har varit många tvivel om hur övertygande denna produkt kan vara - om inte Nvidia sätter priset riktigt lågt. De låga förväntningarna från fans kan eventuellt vara orsaken bakom dessa förseningar.

Alternativt kanske 1630-kortet helt enkelt inte är ett projekt med hög prio för Team Green och skickas fram och tillbaka som ett resultat. Kommer GTX 1630 att bli ytterligare ett grafikkort (opens in new tab) vi får höra rykten om, som sedan läggs åt sidan innan det hinner lanseras? Tja, upprepade förseningar och det allmänna mottagandet av de eventuella specifikationerna kan peka på det. Det kan dock hända att de rykten vi fått höra har helt fel, även om det känns osannolikt.

Förhoppningsvis kommer vi att få se GTX 1630 den här veckan. Vi hade åtminstone gärna velat se specifikationerna bekräftas och se om de matchar "GTX"-varumärket som alltid har varit kopplat till gaming, i motsats till billiga och enkla budgetmodeller.