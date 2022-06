Nvidia RTX 4060 kan dyka upp i januari 2023 - eventuellt med ett stort minus

Nvidias RTX 4060 GPU kommer att representera ett ganska rejält språng i strömförbrukning jämfört med den nuvarande generationens grafikkort (opens in new tab) från Team Green och kommer att förbruka mer watt än RTX 3070 enligt nya spekulationer. Förutom det har vi fått höra ny information om ett eventuellt släppdatum också, som påstår att kortet kan dyka upp i början av 2023 (mer om det längre ned).

Men först och främst, precis som läckan Kopite7kimi skrev på Twitter, kan RTX 4060 kräva mer kraft än det nuvarande RTX 3070, som ligger på 220W.

I don't care about the real release date. I'm just curious about the performance of RTX 4060, which consumes more power than RTX 3070.June 5, 2022 See more

Med tanke på det kan vi förvänta oss att strömförbrukningen för RTX 4060 teoretiskt kommer att ligga över 220W (eller eventuellt runt den nivån). Med tanke på att RTX 2060 drog 160W och 3060 krävde 170W, är det ett ganska stort språng upp till 220W eller mer.

VideoCardz (opens in new tab), som fick syn på det ovanstående Twitter-inlägget, nämnde också nya rykten kring släppdatumet för Nvidias RTX 4000 (Lovelace) (opens in new tab) och för första gången har vi fått ett påstått släppdatum för RTX 4060 - nämligen januari 2023. Det är med andra ord en trolig kandidat för en CES-lansering. Kortet kommer förmodligen att presenteras på evenemanget och sedan släppas till försäljning i slutet av månaden.

Detta är enligt Wccftechs (opens in new tab) källor, i en rapport som hävdar att RTX 4090 kan komma att lanseras i oktober, följt av RTX 4080 i november och sedan RTX 4070 i december 2022, med RTX 4060 efter det.

Hög strömförbrukning lika med hög prestanda?

Som vi nämnde tidigare är ett språng på 50W eller mer i strömförbrukning jämfört med den nuvarande generationens RTX 3060 till 4060 ganska rejält, även om den typen av ökning inte är helt oväntad – Nvidia höjde exempelvis strömförbrukningen med 40W när 2060 kom ut. Dessutom, med tanke på allt vi har hört (opens in new tab) om att RTX 4000-serien kommer att vara energikrävande (trots en del motsägande läckor (opens in new tab)), är en rejälare ökning i watt egentligen inte en särskilt stor överraskning.

Att Nvidia höjer strömförbrukningen för RTX 4060 pekar också potentiellt på vad som kan vara ett stort hopp i prestanda jämfört med RTX 3060 och det skulle definitivt vara något att bli ivrig över med Lovelace som kommer att vara ett kort i mellanklassen.

När det gäller detaljerna kring släppdatum, känns ett tillkännagivande under CES troligt, speciellt med tanke på att vi ännu inte sett några rykten kring RTX 4060. Att börja med en oktoberlansering för RTX 4090 låter också möjligt, även om det senaste vi fått höra från ryktesbruket är att Nvidia siktar på en lansering i augusti för Lovelace-seriens flaggskepp (medan 4080 och 4070 kommer att släppas i september respektive oktober).

Även om ett försäljningsdatum i augusti (opens in new tab) för RTX 4090 (opens in new tab) känns lite tidigt, känns oktober samtidigt lite för sent med tanke på övriga rykten vi har sett cirkulera runt under senare tid; så september hade kanske kunnat bli ett passande mellanting för Nvidia att dra igång med sin Lovelace-lansering.

Oavsett vad det blir, rekommenderar vi att du tar allt detta med en nypa salt, då ingenting är bekräftat ännu. Även om Nvidia planerar att sätta RTX 4090-bollen i rullning i augusti, kan den planen alltid drabbas att förseningar. Hur det än blir verkar alla rykten i alla fall vara övertygade om att det blir RTX 4090 som lanseras först, för att sedan följas upp av 4080 och 4070, medan vi förmodligen inte kommer att få se 4060 förrän i början av 2023.