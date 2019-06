Nu låter Google användare automatiskt radera sin plats och webbhistorik

Det var i maj som Google meddelade att de skulle introducera ett alternativ för deras användare att automatiskt kunna ta bort sin onlinehistorik och idag har teknikjätten börjat rulla ut uppdatering runtom i världen.

Google-användare kommer att kunna välja mellan en tidsperiod på 3 eller 18 månader, varefter deras plats samt webb- och apphistorik automatiskt kommer att raderas.

Auto-delete controls for Location History start rolling out today on Android and iOS, making it even easier for you to manage your data → https://t.co/dX1uoqcR8O pic.twitter.com/Oc3fk66QNmJune 26, 2019