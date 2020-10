Nokia hintar om en Snapdragon 690-driven 5G-mobil

Nokia har gjort ett bra jobb med att erbjuda ett flertal mobiler i varje prissegment på den globala marknaden. Nu föreslår en ny utveckling att de även kan bli en av de första att erbjuda en 5G-mobil till ett överkomligt pris.

HMD Globals Chief Product Officer, Juho Sarvikas, gick ut på Twitter för att gratulera Qualcomm för lanseringen av deras Snapdragon 690. Han talade även om hur det kommer att hjälpa Nokia att erbjuda 5G till mycket överkomligare priser. Detta är inte första gången Nokia gör detta för att prata om sina kommande produkter.

Congratulations @cristianoamon and the awesome team at @Qualcomm for the launch of #Snapdragon 690 Mobile Platform! We are excited to bring our Nokia Phones vision of a truly global, future proof 5G experience at an even more affordable price with this transformational platform! pic.twitter.com/yctqfE13sYJune 17, 2020