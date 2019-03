Nintendo 3DS sätter stopp för piratkopior med ny mjukvaruuppdatering

Nintendo tar nu extra tag för att stoppa piratkopior av deras spel, genom att införa samma åtgärder som introducerades på Nintendo Switch till Nintendo 3DS-serien av handhållna konsoler.

Den kända Nintendo-hackaren SciresM delade med sig av den dåliga nyheten - eller bra, beroende på vem du frågar - på Twitter.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Looks like 11.8.0 backports the Switch's aauth ideas to 3ds -- network comms now send an encrypted(?) copy of app ticket to the server.They may not act on it immediately, but like on Switch this lets N perfectly detect pirate accesses vs normal ones, and ban however they like.July 31, 2018